Wermelskirchen: DOC - Händler fürchten Umsatzeinbußen

Der Remscheider Stadtrat hat sich kurz vor Weihnachten für ein Designer-Outlet-Center (DOC) in Lennep entschieden. Die Geschäfte in Wermelskirchen wollen sich mit ihren Stärken behaupten, auch wenn Laufkundschaft verloren geht. Von Stephan Singer

Die Einzelhändler blicken mit Sorge nach Remscheid: Der dortige Stadtrat hat in einer vielbeachteten Sitzung vor Weihnachten den Bau eines Designer-Outlet-Centers (DOC) in Lennep beschlossen.

"Es ist klar, dass da bei uns niemand Beifall klatscht", sagt Schuhhändler Johannes Schnütgen, der in der Innenstadt drei Geschäfte betreibt. Aber die Geschäftsleute wollen sich auf das DOC einstellen und auf diese Weise künftig bestehen - die Sorge um den Verlust von Laufkundschaft bleibt.

"Wir Wermelskirchener müssen und wollen reagieren. Jeder muss allerdings für sich selbst entscheiden, wie er das macht. Ich kooperiere eng mit den Herstellern und Lieferanten unserer Waren. So stelle ich sicher, dass ich stets die aktuellsten Kollektionen im Angebot habe, damit hebe ich mich von jedem Outlet-Center ab", sagt Carmen Pusch aus der Kleinmöbel- und Geschenkboutique von den Eichen. Sie sieht sich für die Zukunft gerüstet. Grundsätzlich seien Investitionen innerhalb der Region zu begrüßen, eine Belebung von Wermelskirchen sei durch das DOC jedoch nicht zu erwarten. "Da hat bestenfalls Schloss Burg etwas davon", sagt sie.

Jörg Michels beobachtet seit Jahren eine sinkende Besucherfrequenz in der Wermelskirchener Innenstadt: "Das wird sich durch das DOC noch verstärken. Ich habe mich darauf eingestellt, denn mit 'Brautkultur' und den dazugehörigen Angeboten ziehe ich Kunden aus ganz Deutschland an, die nach Terminabsprache kommen. Lediglich mit 'Sweetex' hänge ich von Laufkundschaft ab. Ich freue mich über jeden Kunden, kann anstatt 'Sweetex' aber auch etwas anderes machen - Ideen habe ich genug", sagt er. Mit "Male" und "Female" ist Stefan Rojewski ebenfalls in Sachen Oberbekleidung tätig. Er vertraut auf die Stärken des örtlichen Handels. "Durch das DOC können wir kleinen Händler uns beweisen. Das ist eine Chance: Für unsere Kunden zählt die Kombination aus Preis, Service und Freundlichkeit. Wir haben die aktuellste Mode - und bei uns reduzierte Ware gibt es im Outlet erst ein halbes Jahr später. Wir sind besser!"

Für Johannes Schnütgen ist entscheidend, dass die Händler das Gesamtbild und die "spannende Entwicklung" im Auge haben müssen. "Outlet-Center gehören zur Einzelhandelslandschaft. Die Zeit ist so schnelllebig, dass verlässliche Prognosen auf Basis der vergangenen Jahre nicht mehr möglich sind - keiner kann mehr abwarten, denn Zukunft beginnt morgen", sagt er.

Hinzu komme, dass die Händler ihre Aktivitäten im Internet weiter stärken müssten, was kräftige Investitionen nach sich ziehe. Ein gemeinsames Online-Handelsportal könnte seiner Meinung nach eine Chance sein.

"Ich sehe das Gesamtpaket als Herausforderung. Wir haben in Wermelskirchen großes Potenzial. Die WiW-Aktivitäten mit den verkaufsoffenen Sonntagen bringen Frequenz und sorgen für eine gute Präsentation nach außen", sagt Schnütgen. Der Vorsitzende des Marketingvereins "Wir in Wermelskirchen" (WiW), Dankmar Stolz, geht nicht davon aus, dass DOC-Besucher den Weg von Lennep nach Wermelskirchen finden. "Diese Center decken die kompletten Bedürfnisse der Kunden ab. Wir können das DOC nicht begrüßen. Es ist neben dem Internet ein weiterer Wettbewerb für unseren örtlichen Handel, wenn es auch ein noch größeres Problem für andere derartige Center ist", sagt er.

Der Einzelhandel in Wermelskirchen müsse sich jetzt bewegen und auf seine Stärken besinnen. Die verkaufsoffenen Sonntage oder die Zählscheinaktion vor Weihnachten seien da sehr wichtig. "Das sind Dinge, auf die wir letztlich Einfluss haben", sagt Stolz.

