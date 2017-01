später lesen Wermelskirchen Drogenfahrt eines 18-Jährigen endet am Zigarettenautomaten FOTO: Polizei FOTO: Polizei Teilen

Twittern







Unter Drogeneinfluss stand laut Polizei am Dienstagmittag ein 18-jähriger Wermelskirchener Autofahrer, der in einer Kurve in Kürten-Dürscheid die Kontrolle über seinen BMW verlor und gegen einen Zigarettenautomaten schleuderte. Dabei wurden zwei Personen verletzt.