Wermelskirchen Duo findet im Juca den Draht zum Publikum

2017-01-15T16:27+0100 2017-01-16T00:00+0100

Winterwetter herrschte, sorgte das Salzburger Duo "Letters for Jonah" am Samstagabend mit warmen Melodien und gefühlvolle Rhythmen für eine glühende Stimmung im Juca. Das Wohnzimmerkonzert lockte ein sehr junges Publikum an.