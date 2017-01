Heisser Draht: Ehefrau sagt Danke für gute Arbeit der Rettungsassistenten

Wermelskirchen (tei.-) Als sich ihr Mann Joachim am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr nach einem Toilettenbesuch ins Bett legte und sofort wieder hochkam, weil er keine Luft mehr bekam, reagierte Inge Pohl sofort: Ohne lange nachzudenken, wählte sie die Notrufnummer 112. "Fünf, sechs Minuten später kam der Notarzt mit den Rettungssanitätern nach Neuenhaus. Ihr schneller Einsatz hat meinem Mann wahrscheinlich das Leben gerettet", sagte sie. Für die 74-Jährige ist es eine Herzensangelegenheit, den Männern des Rettungsdienstes Dank zu sagen.

Eine halbe Stunde hätten Notarzt und Rettungssanitäter ihren Mann medizinisch betreut, dass er ins Krankenhaus transportiert werden konnte. "Es stellte sich heraus, dass er Wasser in der Lunge hatte. Das schwächte das Herz, so dass er keine Luft kriegte", berichtete sie gestern am Heißen Draht der Redaktion. "Durch die schnelle Hilfe ist es noch mal gut gegangen", sagte sie. "Er liegt jetzt auf der Normalstation des Krankenhauses." Es müsse einfach mal gesagt werden, was die Rettungssanitär überhaupt Tolles leisteten. "Ich höre immer mal wieder, dass über sie geschimpft wird oder sie angeblich zu lange unterwegs seien. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die leisten viel - und retten Menschenleben."

Sie sei mit ihrem Ehemann vor 14 Jahren nach Wermelskirchen gezogen, und ein Jahr später sei er die Treppe runtergefallen. In ihrer Aufregung habe sie der Leitstelle unvollständige Angaben über die Adresse gemacht. "Da kamen sie nicht so schnell, aber das lag ja an meiner schlechten Beschreibung." Ihr Mann bewegte sich damals nicht mehr, sie fürchtete das Schlimmste. "Aber es ist alles gut gegangen, er hat keine Schäden davongetragen."

Auch die Ärzte im Krankenhaus hätten ihr gesagt, dass sie gut reagiert habe. "Ich kann nur allen Menschen empfehlen, dass sie bei Notfällen nicht lange zögern und sofort die Notrufnummer 112 anrufen. Dann kommen die qualifizierten Fachleute, die helfen." Das weiß sie auch aus ihrem privaten Umfeld: Ihr Sohn ist Rettungsassistent, aber nicht in Wermelskirchen. "Er hat uns immer wieder erklärt, wie wir uns verhalten sollen."

