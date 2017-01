Wermelskirchen: Ein Knacki und drei Mal "Hulapalu"

360 Karnevalsfreunde zeigten bei der Sitzungsparty der Dhünnschen Jecken mit Beifallsstürmen und "Raketen" ihre Begeisterung. Bei dem fünfstündigen Programm gab es zahlreiche Höhepunkte wie den Auftritt von "Knacki" Deuser. Von Stephan Singer

Mit den Auftritten von Comedian Klaus "Knacki" Deuser und dem A-Capella-Trio "Wanderer" erlebte die Sitzungsparty der Dhünnschen Jecken gleich zu Beginn und auch zu späterer Stunde kurz vor Mitternacht zum Programmende zwei der zahlreichen Hochkaräter auf der Bühne. "Bei uns in Dhünn lohnt es sich, das gesamte Programm zu erleben. Hier gibt ein Höhepunkt dem nächsten die Klinke in die Hand", sagte Moderator und Jecken-Geschäftsführer Mayk Dinstühler. Die 360 Besucher in der fast ausverkauften Dhünner Mehrzweckhalle bestätigten das mit Beifallsstürmen, Schunkeln, Mitsingen und -klatschen und Jubelrufen sowie "Raketen", wenn Dinstühler in den Saal rief: "An die Gewehre, trampeln, klatschen, schreien!"

Treffsicher pointiert absolvierte Redner "Knacki Deuser" beim Programmstart seinen 25-minütigen Auftritt und meisterte bravourös die ihm zugedachte Rolle: die Aufmerksamkeit des Publikums auf das Geschehen auf der Bühne zu richten. Deuser hatte sich offensichtlich über Wermelskirchener Lokalkolorit kundig gemacht, blickte in die Runde und stellte fest: "Wer es in Dhünn schafft, der macht Dabringhausen mit links." Unausweichlich nahm der gebürtige Koblenzer auch seine Wahlheimat Köln ins Visier: "Wir haben in Köln sieben Rheinbrücken - acht sind kaputt."

Kurz vor Mitternacht mobilisierten die Besucher ihre letzten Energiereserven, um den Auftritt der "Wanderer" zu feiern: Gepaart mit Beatbox- und Hip-Hop-Einlagen lieferte das A-Capella-Trio ihren humorigen und schweißtreibend-rhythmischen Gesang ab - ein Schwung der unweigerlich in Füße, Beine und Hüften fuhr. Tanzend mogelte sich ein Besucher durch die Reihen und empfand die Stühle als störend: "Die können wir doch im Internet versteigern!" Fast schon inflationär fand bei den verschiedenen Tanzeinlagen der Hit "Hulapalu" von Andreas Gabalier Verwendung. Gleich drei Mal schallte der Stimmungsknaller durch die Lautsprecher: bei der Tanzgarde der Dhünnschen Jecken, beim Auftritt der "Jecken Wiever" im Gefolge des Dabringhausener Dreigestirns und bei den spektakulären Choreographien der Showtanzgruppe "High Energy" vom SV Rot-Weiß Billig. Dass Tanzen ein Hochleistungssport ist, untermauerten die Cheerleader des 1. FC Köln bei ihrem rasanten Auftritt.

Ganz der traditionellen Narretei widmete sich der Gesang von Franz Kleinmann, der altbekannte Karnevalsklassiker wie "Die Eingeborenen von Trizonesien" anstimmte. Kleinmann ist eine Hälfte des Homburg-Duos ("Die Lebenskünstler vom Rhein") - sein Partner Markus Homburg musste kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Mit Freunden und Bekannten und einem Fässchen Kölsch feierte Jürgen Konrad. Der 49-jährige Berufskraftfahrer zeigte sich aus dem "Häuschen": "Das ist ganz hervorragend, was die Dhünnschen Jecken hier auf die Beine stellen - da kommt keiner ran!" Konrad ist Fahrer beim Dabringhausener Rosenmontagszug, wo er den Wagen der Gymnastikgruppe des SSV Dhünn steuert. "Einmal im Jahr laufen mir 17 Frauen hinterher", berichtete er.

Quelle: RP