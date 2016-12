Wermelskirchen: Ein Verein auf historischer Spurensuche

Die Abteilung Wermelskirchen des Bergischen Geschichtsvereins blickt zufrieden auf das Jahr 2016 zurück. "Die Wahrnehmung unseres Vereins und unserer Aktivitäten in der Öffentlichkeit ist deutlich gewachsen", sagt BGV-Vorsitzender Volker Ernst und fügt an: "Das ermutigt und motiviert uns, auch künftig in diesem Sinne weiterzuarbeiten."

Seit der Gründung vor 89 Jahren erforscht der BGV die Geschichte Wermelskirchens und der Region, er vermittelt den Bürgern diese Kenntnisse, er fördert das geschichtliche Wissen und Verständnis und setzt sich für die Denkmal- und Stadtbildpflege ein. Die Planungen der Vereinsaktivitäten für das kommende Jahr laufen bereits auf Hochtouren. Einen Termin sollten sich die BGV-Mitglieder und alle Geschichtsinteressierten in Wermelskirchen bereits fest im Kalender markieren: "Am 16. September 2017 wollen wir das 90-jährige Bestehen der Abteilung Wermelskirchen feiern", kündigt Ernst an. Der BGV plant eine Feierstunde im Bistro der Katt, Einzelheiten dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

FOTO: Archiv BGV Wermelskirchen

Der Geschichtsverein ist weiterhin auf die Mitarbeit seiner Mitglieder angewiesen. "Rund ums Archiv und seine Bestände ist noch sehr viel Arbeit zu erledigen", betont der Vorsitzende. Er hofft auf den Einsatz der Ehrenamtler, denn eine Sache sei klar: "Als Verein sind wir nur so aktiv, wie Mitglieder den Verein durch ihre Mitarbeit unterstützen."

Für die zahlreichen Vortragsabende und Veranstaltungen des BGV gibt es ab dem kommenden Jahr eine grundsätzliche Änderung: Der Verein ändert den Veranstaltungsort. In den vergangenen Jahren hatten die Veranstaltungen immer an einem Montagabend im Hotel "Zur Eich" stattgefunden. Weil das Hotel allerdings in Zukunft montags einen Ruhetag hat, gab es laut Ernst zwei Möglichkeiten: Entweder den Tag oder Ort der BGV-Abende ändern. "Wir haben uns entschieden, an dem Montagabend festzuhalten. Ab Februar 2017 werden wir für unsere Veranstaltungen einen Raum im Hotel ,Zum Schwanen' nutzen", kündigt Volker Ernst an.

Auf Initiative einiger BGV-Mitglieder findet alle drei Monate ein Stammtisch für Geschichtsinteressierte statt, bei dem in lockerer Runde über historische Themen gesprochen werden kann. Nächster Termin ist Mittwoch, 11. Januar, 19 Uhr, im Hotel "Zur Eich" ("Bergisches Zimmer").

Das Veranstaltungsprogramm für die erste Jahreshälfte hat der BGV bereits festgezurrt. "Wir greifen erneut eine Reihe interessanter Themen auf", findet der Vorsitzende. Ein Überblick:

ù 16. Januar 2017, 19.30 Uhr, Stadtkirche - Andreas Pumpa, Kantor der Evangelischen Kirchengemeinde, präsentiert die Hauptorgel in der Stadtkirche und informiert über die geplante Erweiterung. Ernst: "Zudem gibt es einen Überblick über die bisherigen, historisch belegten Umbauten."

ù 13. Februar, 19.30 Uhr, Hotel "Zum Schwanen" - Reformation und Konfessionsbildung im Herzogtum Berg": Beleuchtet wird die Zeit um 1550 bis 1600, vor allem im Mittel- und Niederbergischen. Es geht dabei um die Umwandlung ehemals katholischer Gemeinden in protestantische.

ù 13. März, 19.30 Uhr, Hotel "Zum Schwanen" - "Luftkriegs-Spurensuche im Raum Bergstadt": BGV-Mitglied Reinhardt Baade aus Wermelskirchen berichtet über Ereignisse der Jahre 1944 und 1945 im Raum Bergstadt.

ù 10. April, 19.30 Uhr, Hotel "Zum Schwanen" - "Historischer Nachlass Dr. Günther Schumacher": Volker Ernst hat den umfassenden Nachlass digitalisiert - 4000 historische Fotos und fast 12.000 Dokumente stehen zur Verfügung. Ernst gibt in seinem Vortrag anhand zahlreicher Bilder und Dokumente zur Stadtgeschichte und der Geschichte namhafter Familien einen Überblick über diesen bedeutenden Nachlass.

