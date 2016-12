Wermelskirchen: Einbrecher mit Phantombild gesucht

Anfang November wurde ein Mann von einer Putzfrau in einem Haus Im Belten bei einem Einbruch gestört. Die Polizei fragt nun: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zum Ergreifen eines Mannes führen, der Anfang November in ein Wohnhaus an der Beltener Straße einbrechen wollte. Was war passiert? Am Dienstag, 2. November, bemerkte eine Haushaltshilfe gegen 9.50 Uhr beim Betreten des Wohnzimmers, wie ein Mann auf dem Balkon versuchte, die Balkontür aufzuhebeln.

Als er die Frau im Haus sah, flüchtete der Täter. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum gewünschten Erfolg. Daher fahndet sie nun mit einem Phantombild nach dem Einbrecher. Die Zeugin beschrieb den Mann wie folgt: 1,70 bis 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, südländischer Typ, korpulent, kurzes, krauses, dunkles Haar. Er trug einen Bart. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und einem auffallend bunten Rucksack.

Die Täterbeschreibung der Zeugin hörte die geschädigte Bewohnerin laut Polizeiangaben mit an, als sie nach Hause zurückgekehrt war. "Sie stellte fest, dass sie den Täter mit einer weiteren männlichen Person am selben Morgen vor ihrem Haus gesehen hatte, als sie das Gebäude mit ihrem Hund verließ", teilt die Polizei jetzt mit. Dies sei zwischen 7.35 und 7.45 Uhr gewesen. Die beiden Männer hätten sie vor dem Haus sogar noch begrüßt.

Die Geschädigte konnte ebenfalls die Person beschreiben, die später beim Versuch, die Balkontür aufzuhebeln, überrascht wurde. Sie hat den Mann wie folgt wahrgenommen: 35 bis 45 Jahre alt, normale Statur, vom Erscheinungsbild Sinti/Roma, flache, dickere Nase, bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpulli und einer dunklen Hose. Sie hatte den Mann mit einem Rucksack mit roten Streifen gesehen.

Die Zeuginnen waren mit Hilfe eines Beamten des Landeskriminalamtes (LKA) in der Lage, Phantombilder des einen Täters zu erstellen. Die Polizei betont: "Es handelt sich um die gleiche Person!" Aus den Angaben der Frauen geht hervor, dass sich die beiden Männer am Dienstag, 2. November, mindestens von etwa 7.30 bis 9.50 Uhr im Bereich der Beltener Straße aufgehalten haben.

Die Polizei hofft darauf, dass weitere Zeugen die abgebildete Person auf dem Phantombild erkennen und sachdienliche Hinweise geben können. Womöglich können Zeugen Hinweise zu weiteren Personen oder sogar zu einem Fahrzeug machen. "Oder gab es andere verdächtige Feststellungen am Tattag, die mit dem versuchten Tageswohnungseinbruch in Verbindung stehen könnten?", fragt die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter

Tel. 02202 2050 entgegen.

(ser)