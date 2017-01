Wermelskirchen: Erfolgreicher Tag für den Judo-Nachwuchs

An der Kreiseinzelmeisterschaft der Jugend im Judo nehmen etwa 30 junge Sportler aus Wermelskirchen teil. Ihnen ist der Spaß an der japanischen Kampfsportart und auch etwas Nervosität anzumerken. Von Frederik Oehl

Zum ersten Mal im Jahr 2017 wurde es am Samstag für den Nachwuchs des Judo-Clubs Wermelskirchen (JCW) ernst: Bei der Kreiseinzelmeisterschaft der Jugend maßen sich die jungen Wermelskirchener Sportler mit Teilnehmern aus Burscheid, Leichlingen, Gummersbach und weiteren Städten im Rheinisch-Bergischen Kreis. Insgesamt waren etwa 110 Judoka angereist, um in der Sporthalle des Gymnasiums Wermelskirchen zum Wettkampf anzutreten - etwa 30 von ihnen gehörten dem JC Wermelskirchen an.

Für den Gastgeber verlief der Tag erfolgreich: In allen vier Altersklassen (U 10, U 13, U 15 und U 18) belegten in jeweils mindestens einer Gewichtsklasse Judoka des Wermelskirchener Vereins den ersten Platz (siehe Info-Kasten).

Noch wichtiger als die Platzierung sind beim Judo allerdings Fairness und Respekt vor dem Gegner. "Ein freundlicher Umgang miteinander hat ein hohes Gewicht - dazu gehören auch Zeremonien wie die Begrüßung vor dem Kampf", erklärte Jugendleiterin Katrin Borchardt. Im Kampf selbst kommt es dann darauf an, den Gegner zu Boden zu werfen. "Punkte beziehungsweise Wertungen gibt es, wenn es gelingt, den Gegner auf die Seite oder den Rücken zu werfen", erläuterte Borchardt weiter. Von 10 Uhr morgens bis weit in den Nachmittag hinein wurden am Samstag fast durchgehend Kämpfe ausgetragen. In den Altersklassen U 10 und U 13 wurde dabei nach speziellen Regeln für Jugendliche gekämpft, während in der U 18 bereits die gleichen Regeln wie bei den Erwachsenen Anwendung fanden.

Den Turnierteilnehmern war sowohl der Spaß an der japanischen Kampfsportart, als auch eine gewisse Aufregung anzumerken. Gleich in zwei Altersklassen - U 13 und U 15 - trat etwa Silas (11) an. "Heute ist es aber noch eher ruhig", fand der junge Sportler. Anders wird dies bei den Bezirksmeisterschaften in einigen Wochen aussehen, für welche sich die Judoka am Samstag qualifizieren konnten. Dort werden dann auch Mannschaften aus Köln antreten. "Von den Kreis- zu den Bezirksmeisterschaften ist es ein großer Sprung", sagte Katrin Borchardt. "Die Kreismeisterschaften sind noch ein vergleichsweise kleines Turnier."

Voller Einsatz ist jedoch auch hier bereits gefragt, wie Jana Eschemann wusste, die in der Klasse U 18 antrat. "Jeder Gegner ist auf seine Art anspruchsvoll", erzählte die 14-Jährige und fügte an: "Daher ist immer volle Konzentration nötig." Auch ihrer Mutter Violetta Eschemann war am Seitenrand eine leichte Aufregung anzumerken: "Man fiebert immer mit, egal ob bei großen oder kleinen Turnieren", sagte sie. Nicht nur für die Teilnehmer, auch für judobegeisterte Verwandte und Freunde war es ein aufregender und am Ende auch erfolgreicher Tag. Am Sonntag, als die Judoka der Jugendmannschaften sich vom Turnier erholen konnten, ging es für Katrin Borchardt bereits sportlich weiter - sie trat in Duisburg bei der Deutschen Meisterschaft an.

