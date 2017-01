Wermelskirchen: Flüchtlinge - Politiker ärgert Bleeks Schuldzuweisung

Für böses Blut hat jetzt eine Äußerung von Bürgermeister Rainer Bleek unter einigen Fraktionsvorsitzenden gesorgt. So wirft ihm Christian Klicki (CDU) vor, dass "Teile der Politik keine Probleme damit hatten", dass der Bürgermeister das städtische Flüchtlingskonzept zeitnah nach der nichtöffentlichen Ältestenratssitzung der Öffentlichkeit vorstellt. "Es ist eine Frechheit, wenn nicht gar ein Skandal, wenn der Bürgermeister uns die Schuld zuschiebt, dass die Öffentlichkeit nach der Sitzung nicht informiert werden darf." Von Udo Teifel

Bleek hatte auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt, dass er keine Details des erarbeiteten Konzepts vor der Hauptausschusssitzung bekanntgeben dürfe; dies hätten ihm die Politiker untersagt. "Das ist falsch", sagte Klicki. "Ich habe damit kein Problem gehabt. Ich habe auch gefragt, wie wir mit der Veröffentlichung des Konzeptes umgehen wollen." Nach Klickis Darstellung sei die Initiative von der Stadtverwaltung ausgegangen, das Konzept jetzt noch nicht zu veröffentlichen. "Die Argumentation war unter anderem, dass die Fraktionen rebellieren würden, wenn sie nicht zuerst informiert würden." Dieses Problem sieht Klicki nicht. "War dieses Vorgehen des Bürgermeisters kalkuliert oder hat er in der Sitzung nicht zugehört, dass der Vorschlag aus seinem Haus stammt, das Konzept erst für die Ausschusssitzung zu veröffentlichen?", fragt er.

Auch Henning Rehse (WNKUWG) wundert sich über die Aussage des Bürgermeisters. Die Verwaltung habe eine sehr gute Präsentation vorgelegt, in der es "nichts Dramatisches" gegeben habe. "Das war doch alles harmlos. Lediglich die Frage der Finanzierung, die aus dem politischen Raum kam, muss noch einmal aufgearbeitet werden." Aus dem Raum der Politik sei dann die Frage gekommen, wie man mit dem Thema öffentlich umgehen wolle. "Wir Politiker hatten kein Problem damit, dass die Bürger umgehend informiert werden."

Lediglich Projektleiter Jürgen Scholz, so Rehse, empfahl, bis zum Hauptausschuss zu warten. "Er wollte alles komplett haben, aber auch die Fraktionen und deren Mitglieder informieren, weil es sonst wieder Ärger geben könne, weil Bürger vor den Kommunalpolitikern informiert worden seien. Diesen Vorschlag hätten dann die Fraktionsvorsitzenden im Ältestenrat angenommen. "Was Bürgermeister Rainer Bleek also sagt, entspricht nicht der Wahrheit", sagt Rehse.

Quelle: RP