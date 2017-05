Wermelskirchen: Frauen-Zimmer bietet einen "besonderen Kinoabend"

Der Verein "Frauen-Zimmer" setzt eine schöne Tradition fort: den "besonderen Kinoabend" im "Film-Eck". Organisiert durch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Esther Wargenau-Zeitz, der Buchhändlerin Gabriele van Wahden und der Frauenberatungsstelle ist erstmalig auch Elfriede Schluck (SPD) als Unterstützerin dabei.

Am 13. Mai wird eine leichte, subtile Tragikomödie gezeigt. In 'Alles was kommt' verkörpert Isabelle Huppert die Philosophielehrerin Nathalie, die seit 25 Jahren mit Heinz (André Marcon) verheiratet ist und ein zufriedenes, bürgerliches Leben führt. Unterbrochen wird ihr Alltag nur durch die exzentrischen Ausbrüche ihrer Mutter (Edith Scob). Als ihr Mann sie für eine andere verlassen will, ist ihr ruhiges Leben erschüttert. Als dann noch ihre Mutter in ein Altersheim zieht, sieht sich Nathalie mit ungewohnter Freiheit- aber auch Einsamkeit konfrontiert. Auf der Suche nach Antworten erfährt sie durch ihren ehemaligen Schüler Fabien, was es bedeutet, Philosophie und gelebte Freiheit zu vereinen.

Sa. 13. Mai, 18 Uhr, Film-Eck, Eintritt zehn Euro. Karten: Mail an bettina.bernhard @t-online.de oder Tel. 0170 865 222 4.

(tei.-)