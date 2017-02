Wermelskirchen: Freibad-Aktive starten durch

Nur ein geringer Teil der 64.000 Euro an Spendenzusagen fehlt noch. Äußerst schwierig wird die Suche nach einem Schwimmmeister.

Die Planung für die Freibad-Saison 2017 nimmt Fahrt auf. "Seitdem die Finanzierung steht, können wir richtig loslegen", sagt Michael Unbehaun, Vorsitzender des Fördervereins Freibad Dabringhausen (FFD).

Ende Januar kam die erlösende Nachricht, dass das Bad in Dabringhausen gerettet ist. Zuvor hatten zahlreiche Wermelskirchener ihre Spendenbereitschaft erklärt, um das Bad zu retten. Die Stadtverwaltung kam den Ehrenamtlern entgegen, sie ändert den Abrechnungsmodus und korrigiert diesen rückwirkend. So wurde letztlich die angesetzte Zielsumme von 75.000 Euro aus der Ende 2016 gestarteten Spendenaktion zur Rettung des Bades erreicht.

Insgesamt 64.000 Euro waren an finanziellen Zusagen zusammengekommen. "Der Großteil der Spenden ist bereits überwiesen worden. Es fehlt nur noch ein geringer Teil - das ist aber nicht dramatisch", sagt Unbehaun. Was ihn besonders freut: Es gibt viele Wermelskirchener, die Spenden überweisen, obwohl sie vorher keine Zusagen getätigt hatten. Zur gesicherten Finanzierung der Saison tragen auch die geringeren Kosten für die Reparatur der Chlorgasanlage bei, die nur knapp 6000 statt der bislang kalkulierten 15.000 Euro verschlingen wird.

Im März wird es den ersten Arbeitseinsatz der freiwilligen Helfer geben, um das Freibad wieder auf Vordermann zu bringen. "Wir liegen sehr gut in der Zeit, es gibt einen genauen Ablaufplan, was wann gemacht wird", erklärt Unbehaun. Die Saisonvorbereitung beginne vergleichsweise früh, um einen Puffer zu haben, falls zum Beispiel das Wetter in den nächsten Wochen nicht mitspielen werde.

Die größte Herausforderung für die ehrenamtlichen Freibad-Aktiven wird die Suche nach einem Schwimmmeister sein. Laut Unbehaun gibt es bundesweit etwa 2000 unbesetzte Stellen. "Es ist ein Problem, überhaupt jemanden zu bekommen", sagt der FFD-Vorsitzende. Ein noch viel größeres Problem sei, einen Schwimmmeister zu finden, der auch flexibel - je nach Wetterlage vielleicht sogar ein paar Wochen länger - einsetzbar wäre. Aktuell sei es für die Ehrenamtler nicht machbar, die Öffnungszeiten in Dabringhausen auszuweiten, bedauert Unbehaun. Das Freibad wird am 14. Juli mit Beginn der Sommerferien für sechs Wochen öffnen.

Unbehaun: "Wir müssen langfristig planen - und der Schwimmmeister muss sich darauf einstellen können." Er führe zurzeit viele Gespräche und sei optimistisch, einen passenden Schwimmmeister für die Saison 2017 zu finden.

Infos zur Spendenaktion sowie die dazugehörigen Kontoverbindungen gibt's online: www.freibad-dabringhausen.de

