Wermelskirchen: Freibad-Spendenaktion verlängert

2016-12-30T16:56+0100 2016-12-31T00:00+0100

Die Hängepartie um das Freibad in Dabringhausen geht weiter. Die Träger vom Schwimmverein (SVFD) und Unterstützer vom Förderverein Freibad Dabringhausen (FFD) setzen die Spendenaktion zum Erhalt des Waldbades im Linnefetal fort. Eigentlich sollte die Aktion am heutigen Samstag, 31. Dezember, enden - Ziel waren Spendenzusagen in Höhe von 75.000 Euro, zusammengekommen sind etwa 45.000 Euro.