In der heißen Phase der Karnevalssession gelten in vielen Anlaufstellen in Wermelskirchen und im Kreis eingeschränkte Öffnungszeiten. Ein Überblick. Amtsgericht Das Amtsgericht am Brückenweg bleibt am Rosenmontag, 27. Februar, den gesamten Tag geschlossen.

Mieterverein Der für Wermelskirchen zuständige Mieterverein in Remscheid ist ebenfalls an Rosenmontag nicht erreichbar.

Arbeitsagentur Die Geschäftsstelle in Wermelskirchen (Dabringhauser Straße) ist heute, Donnerstag, nur bis 12.30 Uhr geöffnet. Dadurch entfällt die Spätsprechstunde, teilt die Arbeitsagentur mit. Am Rosenmontag, 27. Februar, sind alle Geschäftsstellen der Agentur geschlossen. Antragsteller wahren ihre Frist, wenn sie sich jeweils am darauffolgenden Tag, also am Freitag oder kommenden Dienstag, bei der Arbeitsagentur melden. "Ihnen entstehen dann keine Rechtsnachteile", teilt die Arbeitsagentur mit. Telefonisch sind die Agentur für Arbeit und die Familienkasse auch am Rosenmontag von 8 bis 18 Uhr erreichbar - die Arbeitsagentur unter Tel. 0800 4555500 (Servicenummer für Arbeitnehmer), die Familienkasse unter Tel. 0800 4555530 (Servicenummer für Eltern).

pro familia Die für Wermelskirchen zuständige Beratungsstelle in Burscheid bleibt am Rosenmontag und Aschermittwoch wegen Umzug der Außenstelle geschlossen. Ratsuchende zu den Themen Sexualität, Partnerschaft und Familienplanungerreichen die Beratungsstelle ab Freitag, 3. März zur Terminvereinbarung. Kontakt: Tel. 02174 768315, E-Mail burscheid@profamilia.de.

Straßenverkehrsamt Die Nebenstelle in Wermelskirchen (Viktoriastraße) hat an den Karnevalstagen ebenfalls nur eingeschränkte Öffnungszeiten. Anliegen können an folgenden Zeiten erledigt werden: heute, Donnerstag, von 7.30 bis 11 Uhr, sowie morgen, Dienstag und Aschermittwoch von 7.30 bis 12 Uhr. Am Rosenmontag bleibt die Nebenstelle geschlossen.

Volkshochschule Am Rosenmontag bleibt die Hauptgeschäftsstelle der Volkshochschule Bergisch Land, Rot-Kreuz-Straße 8a, geschlossen.

Stadtverwaltung Die Stadtverwaltung sowie das Bürgerbüro sind heute, Donnerstag (Weiberfastnacht) bis 12 Uhr geöffnet. Das Ordnungsamt bleibt an Rosenmontag geschlossen. Das Bürgerbüro ist am Rosenmontag von 8 bis 12 Uhr geöffnet, abends bleibt das Bürgerbüro ebenfalls geschlossen. Das Standesamt hat am Rosenmontag von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.

