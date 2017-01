Wermelskirchen: Gelenkbus nimmt die falsche Spur und fährt sich fest

Für eine große Verkehrsbehinderung sorgte gestern Mittag ein Busfahrer der Regionalverkehr Köln GmbH, der laut Auskunft der Polizei das erste Mal mit einem Gelenkbus den Kreisel am Bügeleisen befuhr - und sich in einem Schneehaufen festfuhr.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war der junge Busfahrer das erste Mal mit der Linie 260 in Richtung Köln unterwegs und vom Busbahnhof kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Dabei schlug er mit dem langen Gelenkbus den falschen Weg ein - und kam dabei in den Gegenverkehr Richtung Obere Remscheider Straße. In der scharfen Kurve fuhr er sich schließlich im Schneehaufen fest - da ging es weder vor noch zurück. Sofort bildete sich in alle Richtungen ein großer Rückstau; rücksichtslose Autofahrer fuhren gegen die Richtung und gefährdeten andere Fahrer. Bezirksbeamte versuchten, den Verkehr zu regeln. Auf der Oberen Remscheider Straße steckten zwischenzeitlich ebenfalls Busse fest, weil sie nicht am Gelenkbus vorbeikamen. Viele Schulkinder stiegen schließlich aus.

Ein Werkstattmitarbeiter der RVK-Zentrale half dem jungen Busfahrer aus der Bredouille - er kam mit Salz und Splitt, so dass die Reifen wieder Grip bekamen. Er wies ihn ein, so dass nach etwa einer Stunde der Kreisel wieder frei war.

