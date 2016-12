Wermelskirchen: Geschenke für Kurzentschlossene

Und dann kommt Weihnachten doch wieder so plötzlich und unerwartet: Wer jetzt noch dringend ein Geschenk sucht, für den haben die Wermelskirchener Einzelhändler noch jede Menge Ausgefallenes und Praktisches im Angebot. Von Stephan Singer

Einst kokettierte der Werbespruch "Ja, ist denn heut' schon Weihnachten" mit dem Phänomen, dass trotz jährlich wiederkehrenden Termins viele Menschen ein Geschenk auf den sprichwörtlichen letzten Drücker suchen. Unsere Redaktion hat sich einmal im Handel umgeschaut und festgestellt: Die Einzelhändler haben sich längst auf diese Kundschaft eingestellt. Über die typischen und beliebten Weihnachtsgeschenke wie Bücher, Kalender oder Gutscheine hinaus bieten sie für jedes Budget eine Vielzahl von Präsentideen an, die sich auch "Last minute" problemlos shoppen lassen - hier einige ausgefallene Beispiele, die durchaus auch eine persönliche Note ausdrücken.

Gepfeffert und gesalzen "Von den Kunden, die zu uns kommen und sagen: 'Ich brauche noch ein Mitbringsel. Ich weiß aber nicht so richtig was, und mir läuft die Zeit davon' haben wir im Moment bestimmt 20 am Tag", lacht Sandra Pereira von der "Kräuterküche" an der Kölner Straße. Frisch abgefüllte Kräuter und Kräutermischungen bieten mit Küchenaccessoires sowie Ölen, Saucen und Honigsorten einen reichhaltigen Fundus, der sich auf den Trend zum frischen Selber-Kochen eingestellt hat. "Jeder muss essen und wir alle essen gerne gut", fasst Sandra Pereira, deren Lebensgefährte Matthias Löffler in Hamburg einen Gewürzhandel betreibt, zusammen. Mit einem Schmunzeln versehen bietet die "Kräuterküche" acht Gewürzmischungen in Metallboxen an, die "Wilde Orgie", "Geiler Macker", "Blanker Neid", "Grenzenlose Freiheit", "Purer Sex", "Scharfe Tussi", "Grober Unfug" oder "Ewige Liebe" heißen. Passende Rezeptideen gibt es gratis dazu. Fr. 9.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, Sa., Heiligabend, 9.30 bis 12 Uhr

Edles Design für Damen und Herren Bei "Ringkönig" an der Carl-Leverkus-Straße weiß Jasmin Jawad ganz genau, was sich hervorragend als Last-Minute-Geschenk eignet: "Wer edles Design im aktuellen Trend mag, kann eigentlich bei uns sehr schnell etwas finden. Wer eine Dame beschenken will, dem empfehle ich die Ohrring-Kollektion von Sif Jakobs. Und für die Herren empfiehlt sich eine Armbanduhr von Bering. Eigentlich braucht der Kunde dann nur noch eine ungefähre Vorstellung davon, was zu dem zu Beschenkenden passt. Aber dabei helfen wir mit unserer Beratung auch gerne weiter, in dem wir die richtigen Fragen stellen." Fr. 9.30 bis 18.30 Uhr, Hl. Abend (Sa.) 9.30 bis 13 Uhr

Das neue Lieblings-Oberteil Vor dem Kauf eines Rockes oder einer Hose als Last-Minute-Geschenk warnen Yvonne Warga und Ursel Struckmann bei "Cruse fashion" an der Telegrafenstraße: "Da sollte die zu beschenkende Dame schon bei uns vorbei kommen und anprobieren, da die Größen der verschiedenen Kollektionen schon variieren. Deshalb raten wir von einem derartigen Geschenkkauf ab. Sollen es unbedingt Rock oder Hose sein, empfehlen wir einen Gutschein. Persönlicher, aber vom Einkauf her auch einfacher ist ein Oberteil als Geschenk. Wir stellen gerne eine Bluse oder einen Pulli mit einem passenden Tuch zusammen - das geht richtig gut. Wenn wir uns dabei auf die Lieblingsfarbtöne stützen können, ist das perfekt." Fr. 9 bis 19 Uhr, Hl. Abend (Sa.) 9 bis 13 Uhr

Was Kindern Spaß macht Wer für Kinder ein Geschenk sucht, wird im "Holzwürmchen" an der Kölner Straße bestimmt fündig. "Wir haben eine schon wirklich große Auswahl für Mädchen und Jungen jeden Alters. Von Kleinigkeiten bis zum großen Geschenk reicht die Spanne", sagen Marina Schmitz und Marion Schumacher, die wissen, dass gerade in der Weihnachtszeit besonders die Klassiker wie Playmobil, Lego, Gesellschaftsspiele, Experimentierkästen oder Kuscheltiere gefragt sind. Wer in der Kleinkindabteilung etwas suche, habe meist einen hohen Beratungsbedarf, werde jedoch dank des umfangreichen Angebots bestimmt fündig. Fr. 9 bis 18.30 Uhr, Hl. Abend (Sa.) 9 bis 13 Uhr

Glück und Schutz wünschen "Für die Dame eignet sich ein besonderer Kochtopf oder Bräter eher weniger als Geschenk, bei den Herren werden hochwertige Küchen-Utensilien hingegen immer beliebter", lacht Carmen Pusch von der Kleinmöbel- und Geschenkboutique von den Eichen an der Oberen Remscheider Straße. "Ausgefallene Tücher und Taschen machen der Dame immer eine Freude. Taschen für den Büroalltag und Designartikel mit technischen Finessen wie Gewürzmühlen oder Flaschenöffner lassen Männerherzen höher schlagen." Für beide Geschlechter geeignet sind die Deko-Figuren des Herstellers "Willow Tree". Sie werden auch Schutzengel oder Familienfiguren genannt, jede Figur der Kollektion hat eine eigene Bedeutung, bei Sammlern sind sie beliebt. Mit den Figuren wünscht man dem Beschenkten gleichzeitig Glück und Schutz mit auf den Weg. Fr. 9.30 bis 18.30 Uhr, Hl. Abend (Sa.) 9.30 bis 12 Uhr.

Lustig "löchrige" Hausschuhe Vom Hersteller "Mad house" stammen die als Hausschuhe gedachten "Puschen", die sich auch hervorragend als Ergänzung zur Karnevals- oder Halloween-Verkleidung eignen. Für Lacher sorgen die warm gefütterten Schuhe mit rutschfester Gummisohle auf jeden Fall. Sie kommen nämlich in Grau- und Brauntönen als ausgelatschte Treter, die anscheinend ihre besten Tage hinter sich haben, daher - vorne gucken Zehen heraus. Das Geschenk für Menschen, die gerne über ausgefalleneren Humor lachen und nicht alles so "bierernst" nehmen, gibt es bei "Quick Schuh" im "Stadtkaree" an der Telegrafenstraße. Fr. 9 bis 19 Uhr, Heiligabend (Sa.) 9 bis 13 Uhr.

Quelle: RP