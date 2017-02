Wermelskirchen: Haus Taubengasse - Abriss gestartet

Zurzeit entkernen Handwerker das Haus. Der Abriss dauert etwa zwei Wochen.

Das Dach ist bereits teilweise aufgerissen, Fenster und Tür sind geöffnet. Rot-weißes Flatterband versperrt den Zugang zum Haus. Der Abriss der ehemaligen Obdachlosenunterkunft an der Taubengasse hat begonnen. Zurzeit entkernen Handwerker das alte Haus, in den nächsten Tagen soll ein großer Bagger anrollen, der das Haus dann dem Erdboden gleichmacht, bestätigt Architekt Rolf Hilverkus auf Anfrage unserer Redaktion.

Der Wermelskirchener Matthias Pahl wollte das Gebäude in seiner Struktur retten und in die Hüppanlage versetzen. Doch der Plan scheiterte, zudem zogen sich Helfer und Sponsoren zurück. Nun wird das Haus abgerissen. Auf der Fläche werden zwei Häuser mit zwei Drei-Zimmer-Wohnungen (jeweils 80 Quadratmeter) sowie mit zwei Zwei-Zimmer-Wohnungen (jeweils 65 Quadratmeter) gebaut.

Zudem entsteht dort eine Parkpalette mit bis zu 18 Parkplätzen für die Mieter der Wohnungen und Mitarbeiter in dem neuen Café der Landbäckerei Bauer, das zurzeit an der Telegrafenstraße errichtet wird. Mit dem Abriss der Immobilie an der Taubengasse ist es noch nicht getan, denn der Bebauungsplan muss noch durch die politischen Gremien geändert werden. Der B-Plan besagt lediglich, dass dort Parkplätze entstehen dürfen; Christian Bauer plant aber eine Wohnbebauung mit Stellplätzen. Für den Abriss des Haues sind laut Hilverkus etwa zwei Wochen veranschlagt. Eigentlich sollte der Bagger bereits am Montag mit der Arbeit beginnen, doch das beauftragte Abbruchunternehmen ist zurzeit an sehr vielen Baustellen im Einsatz, so dass sich der eigentliche Abriss des Gebäudes an der Taubengasse um einige Tage verschiebt.

(ser)