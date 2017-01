Heisser Draht: "Hohe Schilder sorgen für schlechte Orientierung"

Wermelskirchen (tei.-) Nutzen so viele Autos die Telegrafenstraße als Durchgangsstraße, weil die Hinweis- und Verbotsschilder viel zu hoch angebracht sind und sich die Autofahrer mehr auf die Verkehrssituation konzentrieren statt an den elf Schildern zu orientieren? Diesen Eindruck hat BM-Leser August Gerecht.

"Besonders das Schild ,Durchgangsverkehr' ist doch viel zu hoch angebracht", meint Gerecht am "Heißen Draht" unserer Redaktion. "Fremde sehen dies doch überhaupt nicht. Die müssen erst einmal mit der Verkehrssituation zurechtkommen, ehe sie dieses Schild entdecken, lesen und befolgen." Und wenn man dann im Einmündungsbereich stehe, verschwinde dieses Schild aus dem Sichtfeld des Autofahrers. "Ich habe auch schon zweimal mit dem stellvertretenden Bürgermeister Stefan Leßenich darüber gesprochen, aber bis heute ist nichts passiert", sagte er enttäuscht.

Den Vorwürfen widerspricht die Stadtverwaltung. Tiefbauamtsleiter Harald Drescher sagt: "Ja, in der Einfahrt zur Telegrafenstraße steht eine große Anzahl von Schildern. Aber wir haben sie logisch aufgebaut." Das wichtigste Zeichen, der Hinweis auf den Zebrastreifen, hänge ordnungsgemäß in 2,20 Meter Höhe. Ab dort fängt dann die genormte Beschilderung an. "Da kommen natürlich erst die Straßenbezeichnung und dann das Richtungsschild für den Durchgangsverkehr. Auch das rechtsweisende Schild, dass werktags zwischen 12 und 19 Uhr keine Lkw in die Telegrafenstraße fahren dürfen, hängt ebenfalls in der richtigen Höhe."

