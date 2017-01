Wermelskirchen: Initiative füllt das Haus Eifgen mit Leben

Sebastian Radermacher (ser) ist Redakteur der Bergischen Morgenpost in Wermelskirchen.

Dem Haus Eifgen wird ab dem kommenden Monat wieder Leben eingehaucht. Die Kulturinitiative Wermelskirchen wird das 100 Jahre alte Haus, in dem von Beginn an Gastronomie betrieben wurde und das seit Dezember 2015 leer steht, in Absprache mit Eigentümer Herbert Ante als "Kultur- und Vereinshaus" nutzen. Das teilte Michael Dierks, Vorsitzender der Initiative, gestern mit.

Die Kulturinitiative, die Anfang 2016 gegründet wurde, um die Zusammenarbeit der Kulturschaffenden und Vereine in der Stadt zu intensivieren, hat auf ihrer Jahreshauptversammlung beschlossen, "das überraschende Angebot des Eigentümers zur Betreibung des Haus Eifgen anzunehmen und es zunächst für eine Probezeit bis einschließlich September wieder zu eröffnen", sagte Dierks. Offizieller Neustart ist am 4. Februar.

Ein Vermarktungsversuch über einen Makler habe im vergangenen Jahr nicht zum Erfolg geführt, sagte Dierks. Um die Betriebsbereitschaft aufrecht zu erhalten, entstehen monatliche Kosten, etwa für Heizung, Strom, Versicherungen und den Betrieb der Zapf- und Kühlanlagen. Dierks: "Eine Einstellung der Energieversorgung würde zu Wertverlust und möglicherweise zum Verfall des Hauses führen."

Letzteres möchte die Kulturinitiative unbedingt verhindern. Dierks stellte klar, dass das Haus Eifgen weiterhin zum Verkauf stehe. Der Eigentümer, der das Haus vor rund 14 Jahren gekauft hatte, versucht weiterhin, die Immobilie zu veräußern. "Auch wenn die Kulturinitiative es nicht alleine betreiben kann: Ein lebendiges Haus Eifgen wird einem Kaufinteressenten oder Investoren die Kaufentscheidung erleichtern", sagte Dierks und fügte an: "Die Fortführung der Kulturveranstaltungen sollte in die wirtschaftlichen Überlegungen einfließen."

Die Initiative hat bereits einen Nutzungsplan konzipiert. Sie strebt - anders als in der Vergangenheit - keinen gastronomischen Betrieb oder die Nutzung als Eventhaus an. Es soll ein "Kultur- und Vereinshaus" werden, in dem Kulturgemeinschaft direkt erfahrbar werde. Dierks: "Das Haus soll Vereinen und Kulturschaffenden zur Verfügung stehen, aber auch Gastronomen, Privatgesellschaften oder Firmen sollen es ergänzend nutzen können."

Die Kulturinitiative übernimmt dabei grundsätzlich den Betrieb und die Einrichtung, die Nutzer organisieren ihre Veranstaltungen selbst, machte er deutlich. Möglich wären etwa regelmäßige Veranstaltungen mit Live-Musik, Konzerte, die Nutzung des Biergartens als Motorradtreff oder auch die Nutzung des Hauses für Vereinstreffen, Künstler- und Kulturstammtische oder auch für Ausstellungen und Seminare. Das alles müsse nun laut Dierks mit "vorsichtigen Schritten" entwickelt werden.

Die Mitglieder bereiten das Haus zurzeit auf die Wiedereröffnung vor. Auch viele Freunde des Vereins und des Hauses packen mit an, erzählt Dierks stolz. Zunächst werden der Bereich hinter der Gaststube und die Gaststube selbst zur Nutzung hergerichtet. Zur Bewirtung werde zunächst die kleine Gaststube ohne Zapfanlage genutzt. Technische Anlagen werden überprüft und von Mitgliedern aus deren Privatbesitz zunächst unentgeltlich ergänzt. Aktuell wird auch ein Hausmeister gesucht, der die Wohnung im Obergeschoss nutzt und auf das Haus in der veranstaltungsfreien Zeit aufpasst. Dierks: "Weitere Helfer und Sponsoren sind natürlich willkommen."

