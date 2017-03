Wermelskirchen: Initiative sortiert die vielen Ideen fürs Haus Eifgen

Die Kulturinitiative ist mit der Resonanz auf die ersten Veranstaltungen zufrieden. Heute Abend steht ein Stammtisch an.

Sebastian Radermacher (ser) ist Redakteur der Bergischen Morgenpost in Wermelskirchen.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Seit knapp einem Monat betreibt die Kulturinitiative das Haus Eifgen - und Vorsitzender Michael Dierks blickt durchaus positiv gestimmt auf die vergangenen Wochen zurück. "Wir sind sehr zufrieden, unsere ersten kleineren Veranstaltungen waren recht erfolgreich, die Resonanz ist gut", sagt Dierks auf Anfrage unserer Redaktion. "Ich denke, es kann zu einer echten Bereicherung unserer Kulturlandschaft werden."

Ziel für die Zukunft sei, die Veranstaltungen und Events im Haus Eifgen in der Stadt präsenter zu machen. "Viele Besucher hatten eher per Zufall durch Mund-zu-Mund-Propaganda davon erfahren", sagt Dierks. Das soll sich in Zukunft ändern, die Werbung für die Veranstaltung müsse verbessert werden.

In den vergangenen vier Wochen haben sich viele Künstler und Bands bei der Initiative gemeldet, die Interesse haben, im Haus Eifgen aufzutreten. "Wir haben zahlreiche Ideen für die Zukunft", sagt der Vorsitzende der Kulturinitiative. Beim Kunst- und Kulturstammtisch heute Abend, 18 Uhr, im Haus Eifgen (Eifgen 1) will die Initiative mit allen Interessierten diese Ideen sortieren und dann entscheiden, welche konkret angegangen werden.

"Wir möchten uns abstimmen, denn uns ist wichtig, dass wir mit unseren Veranstaltungen keine Konkurrenz zu etablierten Events in Wermelskirchen werden", stellt Dierks klar. Beim Stammtisch sollen die kulturellen Aktivitäten in diesem Jahr diskutiert und darüber abgestimmt werden, zudem sollen gemeinsame Projekte entwickelt werden - natürlich nicht nur für das Haus Eigen. Für die nächsten Wochen sind unter anderem folgende Veranstaltungen geplant:

Do. 2. März Jazz im Bistro, 20 Uhr, mit der Heike Kraske Band im Bistro der Katt.

Mi. 8. März, Blues-Session ab 20 Uhr mit "Old Love" - die letzte Blues-Session in der "Centrale" (Eich 1).

So. 12. März "Blues Delivery - Hamonica Rockin' The Blues" - Riedel Diegel, Weltmeister der Blues- und Rockharmonica, ist ab 11 Uhr bei der ersten Blues-Matinee im Haus Eifgen zu Gast, Eintritt acht Euro. Ab 16 Uhr stellt sich an diesem Tag der Pop-Bereich der Musikschule vor.

Alle Termine sind online zu finden: www.kultin-wk.de/aktuell

(ser)