Wermelskirchen: Interroll setzt auf Wachstum am Höferhof

Der Unterschied ist gewaltig: Auf der Fläche, wo Mitte Juli mehrere Bagger etwa 7000 Quadratmeter an Erdreich abgetragen hatten, ist mittlerweile von einer Baustelle nichts mehr zu sehen. Im Gegenteil: Eine 1600 Quadratmeter große Halle steht nun dort auf dem Gelände der Firma Interroll am Höferhof in Dabringhausen. Daneben ein neuer Parkplatz. "Der Bau unseres neuen Testzentrums ist abgeschlossen, die Halle ist mittlerweile voll in Betrieb", sagt Armin Lindholm, Geschäftsführer der Interroll Engineering GmbH, auf Anfrage unserer Redaktion.

Der Bau der neuen Testhalle ist Teil einer Investition von insgesamt fünf Millionen Euro in den Gründungsstandort, der auch heute noch zu den wichtigsten, weil umsatzstärksten Interroll-Bereichen zählt. Zur Orientierung: Allein im vergangenen Jahr wurden am Höferhof acht Millionen Förderrollen produziert. In der neuen Halle werden die Interroll-Produkte auf Herz Nieren getestet, wie Lindholm betont. "Wir testen gerne so live wie möglich, in der neuen Halle können wir so testen, wie es beim Kunden passiert", erläutert der Geschäftsführer.

Zusätzlich zum Testzentrum werden auf dem Gelände am Höferhof eine weitere Büro-Etage sowie eine moderne Kantine für die derzeit 260 Beschäftigten errichtet. Bislang gab es für die Beschäftigten einen Pausenraum. "Es war mir immer ein Dorn im Auge, dass Mitarbeiter aus der Produktion und dem Bürotrakt nicht zusammenkommen konnten", sagt Lindholm. Die neue Kantine wird nun auch ein Treffpunkt der Mitarbeiter sein. Sie soll im Juli fertiggestellt werden - zuletzt hat das Winterwetter für eine Bauunterbrechung gesorgt.

In einem weiteren Schritt werde dann das Bürogebäude aufgestockt und so um rund 600 Quadratmeter Bürofläche erweitert. Die Ausschreibung für dieses Bauvorhaben läuft zurzeit. Lindholm: "Unser Plan ist, etwa im April mit den Bauarbeiten zu beginnen und diese Ende des Jahres zu beenden." Die zusätzlichen Kapazitäten ermöglichen dem Unternehmen noch bessere Leistungsprüfungen der Produkte, Neuentwicklungen sowie die Steigerung des Produktionsvolumens der angetriebenen Förderrollen. "Als weltweit führender Hersteller von Förderrollen für die interne Logistik ist es unsere wichtigste Aufgabe, innovative Produkte zu entwickeln, effizient zu fertigen und ein Arbeitgeber mit attraktiven Arbeitsplätzen zu sein", hatte Lindholm bereits beim Spatenstich vor knapp sieben Monaten deutlich gemacht.

Dass Interroll durch diese große Investition den Standort Dabringhausen stärkt, zeigt auch ein weiterer Fakt: In den nächsten Jahren sollen schrittweise zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden, betont Lindholm. "Wir sind aktuell sehr gut ausgelastet und gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren weiter wachsen werden", sagt der Interroll-Chef. Im vergangenen Jahr haben 17 Mitarbeiter das Unternehmen verstärkt, im nächsten Jahr soll die Zahl von 300 Beschäftigten am Standort Dabringhausen geknackt werden.

Der Interroll-Geschäftsführer ist zuversichtlich, dass die weiteren Bauarbeiten nach Plan voranschreiten werden. "Es kann immer Überraschungen beim Bau im Bestand geben", sagt Lindholm und fügt mit einem Augenzwinkern an: "Wenn es so weiterläuft, sollte man überlegen, ob wir mit dem BER-Bau beauftragt werden."

