Wermelskirchen: Jecke Party in Dhünn nach dem großen Zoch

Die Karnevalssession geht in die heiße Phase. Die Tanzgarde und das Männerballett der Dhünnschen Jecken haben heute zwölf Auftritte in Wermelskirchen und Umgebung.

Für den Rosenmontagszug in Dabringhausen stehen Karnevalswagen, Tanzgarde und Fußgruppe in den Startlöchern - "das Wurfmaterial ist bereit zur Verteilung an die Jecken", sagt Petra Dinstühler (Dhünnsche Jecken). Das närrische Volk könne sich wieder auf jede Menge Kamelle, Stofftiere, Fußbälle und andere schöne Sachen freuen. Die After-Zug-Party der Dhünnschen findet wieder im Hotel zur Post (Hauptstraße 32 in Dhünn) statt. Los geht's am Rosenmontag ab 14 Uhr. Dinstühler: "Super Stimmung ist garantiert, denn DJ Thorsten Blasberg macht Musik. Alle Narren, die nach dem Zug noch feiern und tanzen möchten, sind willkommen." Der Eintritt ist frei.

Mo. 27. Februar, ab 14 Uhr, Hotel zur Post, Hauptstraße 32, Dhünn.

(ser)