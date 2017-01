später lesen Wermelskirchen K 14: schwerer Unfall bei Schneeglätte FOTO: Polizei FOTO: Polizei Teilen

2017-01-10

Busse kamen gestern Morgen nicht rechtzeitig ans Ziel, auf der Kreisstraße 14 gab's gar wegen der Schneeglätte drei Verletzte, einer davon schwer: Der Winter hinterlässt deutliche Spuren: Zu einem schweren Unfall kam es gestern gegen 7.50 Uhr auf der Kreisstraße 14 in Osminghausen. Dort fuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem Ford Mondeo in Richtung Freibad Dhünn. Er geriet bei Schneeglätte ins Rutschen, zuerst nach rechts gegen den Grünstreifen, und wurde dann unkontrolliert zurück zur Fahrbahnmitte geschleudert. Dort kam ihm laut Polizei in diesem Moment ein Peugeot entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Peugeot wurde durch den Aufprall einen Abhang hinuntergeschleudert, wo der Wagen zum Stehen kam, berichtet die Polizei. Der 81-Jährige wurde leicht verletzt, sein 52-jähriger Beifahrer schwer. Auch der 57-jährige Peugeot-Fahrer verletzte sich leicht. Alle drei Wermelskirchener wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von 22.000 Euro.