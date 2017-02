Wermelskirchen: Karneval mit Mama, Papa und den Pänz

Mit 750 Besuchern war der Kinderkarneval in der Dabringhausener Mehrzweckhalle ausverkauft. Im Spiele-Paradies-Park herrschte emsiges Gewusel. Belegt war besonders die Clownrutsche. Das Dreigestirn genoss das Bad in der Menge. Von Stephan Singer

So ähnlich wird sich wohl eine Biene im Stock oder eine Ameise im Bau fühlen: Wenn mit 750 verkauften Tickets in der Mehrzweckhalle Dabringhausen der ausverkaufte Kinderkarneval steigt, herrscht ein emsiges Gewusel, ein Hin und Her, Laufen und Rennen, ein Chor von schrillen Freudenschreien und ein anhaltendes Rufen und Lachen, das sich mit der Musik zu den Auftritten auf der Bühne paart. Zum Karnevalsspaß für die kleinen Närrinnen und Narren hatte der Festausschuss Dabringhausen in der Mehrzweckhalle einen aus Sicht von Kinderaugen schier gigantischen Spiele-Paradies-Park aufgebaut, in dem sich die Kinder vergnügt an und mit diversen, teils spektakulären Geräten austoben konnten - Wartezeiten beim Schlange stehen an den einzelnen Stationen waren angesichts der stattlichen Besucherzahl unvermeidbar.

Im wahrsten Sinne des Wortes herausragend und dauerhaft belegt war die etwa vier Meter hohe, aufblasbare Clownrutsche, von der es sich trefflich heruntersausen ließ und eine weiche "Landung" dennoch garantiert war. Diana Martens von den "Jecken Wievern" musste hier nur immer ein Auge darauf haben, dass es die Kids nicht übertrieben: "Nach drei Mal Rutschen geht es zurück in die Warteschlange, damit jeder an die Reihe kommen kann!"

Mit 70 Aktiven stellten die Dabringhausener Karnevalsgruppen die betreuenden Kräfte an den Spielgeräten, die Kellner und Zapfer sowie das Personal in der Küche, die für Snacks und Naschereien wie Bockwürstchen, Popcorn, Zuckerwatte oder Quakbällchen sorgten. Da konnte man den Prinz der vergangenen Session, Wolfgang Schumacher, ganz "unherrschaftlich" Gläser durch die Tischreihen tragen sehen oder Zugleiterin Elke Fröhlingsdorf bei der Zubereitung von Slush Ice beobachten. "Ohne diesen Einsatz der fleißigen Helfer ginge es nicht. Auch die Gruppen, die auf der Bühne stehen, machen das ohne Gage - sonst könnten wir den niedrigen Eintrittspreis von vier Euro gar nicht halten", betonte Andreas Posingies vom Festausschuss.

Federführend organisierte Annika Fischer gemeinsam mit Elke Fröhlingsdorf und Brigitte Kremer den Kinderkarneval. Durch das zweieinhalbstündige Programm moderierte die ehemalige Prinzessin (2008/09) Henrike Schäfer. Auf der Bühne boten die Grunewalder, Rut-Wiess Dabringhausen, die TuS-"Tanzfreaks", Gruppen von Musik- und Offener Ganztagsschule sowie von Tanzschulen und "De lecker Mädchen vom Löh" eine rasante Abfolge von Tanzeinlagen. Einen besonderen Geburtstag erlebte Tanzmariechen Hanna von den "Jecken Kids" aus Kürten: Sie feierte beim Kinderkarneval in Dabringhausen ihren neunten Geburtstag - ein Ständchen des Publikums war ihr gewiss.

Hautnah durften die kleinen Narren das Dreigestirn aus Dabringhausen erleben, denn Prinz Peter, Prinzessin Theresa und Bauer Frank riefen abschließend alle Kinder auf die Bühne und genossen das "Bad in der Menge" sichtlich. Auffallend und positiv: Eltern gaben ihre Kinder nicht ab, sondern kamen oftmals als Gruppe - ob Piraten oder Robin Hoods - kostümiert und feierten Familienkarneval.

