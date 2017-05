später lesen Wermelskirchen Kita St. Michael feiert 50-jähriges Bestehen 2017-05-03T18:17+0200 2017-05-04T00:00+0200

Der katholische Kindergarten St. Michael an der Schillerstraße wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Aus diesem Grund organisiert der Kindergarten für kommenden Sonntag, 7. Mai, eine Feierstunde. Diese beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Michael an der Kölner Straße, teilt Christine Wirges, Leiterin des Kindergartens, mit. Im Anschluss wird das Jubiläumsfest im Pfarrzentrum und auf dem Kindergartengelände an der Schillerstraße fortgesetzt. Gäste sind willkommen.

