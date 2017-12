Wermelskirchen: Kitas profitieren von Fortbildung

Zwölf pädagogische Fachkräfte aus acht Kitas im Rheinisch-Bergischen Nordkreis haben sich über die vergangenen zwei Jahre in einer Fortbildung zu Papilio-Erziehern qualifiziert und erhielten jetzt in Wermelskirchen ihre Zertifikate.

Das Präventionsprogramm "Papilio-3 bis 6" unterstützt Erzieher und Eltern dabei, erste Verhaltensauffälligkeiten im Kindergartenalter zu reduzieren und die sozial-emotionalen Kompetenzen zu stärken.

"Mit dem Programm legen die Erzieherinnen spielerisch den Grundstein für eine gesunde Entwicklung und wappnen ihre Schützlinge gegen Sucht und Gewalt", erläuterte Gregor Schoennagel von der Barmer. Die Krankenkasse ist seit 2006 Präventionspartner des Programms in Nordrhein-Westfalen. Die Fortbildung besteht aus einem Basis- und einem Vertiefungsseminar und vermittelt den pädagogischen Fachkräften Grundlagen der frühkindlichen Prävention sowie Bausteine des Programms.

Die Erzieherinnen setzen das Programm während ihrer Fortbildung in der Kita um. "An Beispielen erörtern wir die Umsetzung im Kindergartenalltag und im Zusammenspiel mit den Eltern", erklärte Papilio-Trainer Jürgen Salewski vom Diakonischen Werk des Kirchenkreises Lennep. Davon profitieren nun die Kinder in vier Wermelskirchener Kitas.

(pd)