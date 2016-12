Serie Traditionsberufe: Konditoren im Café Wild versüßen den Tag

Die Zuckerbäcker des 18. und 19. Jahrhunderts stellten ihre Tortenkunstwerke mehr für das Auge als für den Gaumen der Menschen her. Heute ist das etwas anders: Die Konditoren verarbeiten nur hochwertige Rohstoffe, damit die Optik und der Genuss gleichermaßen zu ihrem Recht kommen. Von Andrea Könemund

Wermelskirchen Ein verführerischer Duft von Spekulatius, Berliner Brot und Baumkuchen zieht durch die Backstube der Konditorei Echt Wild! in Wermelskirchen. Die Adventszeit neigt sich dem Ende zu. Meister, Gesellen und Lehrlinge arbeiten auf Hochtouren, damit alles für den nächsten Tag perfekt vorbereitet ist und die süßen Köstlichkeiten rechtzeitig in der Theke zum Verkauf bereit liegen. Um 6 Uhr morgens beginnt der Arbeitstag eines Konditors.

"Mir macht das nichts aus, dann ist man auch früh fertig und hat noch etwas vom Tag", sagt Josefine Löde und strahlt über das ganze Gesicht. Die 20-jährige absolviert ihr zweites Lehrjahr in der Konditorei Echt Wild! und kann sich keinen schöneren Arbeitsplatz vorstellen. "Ich mache hier eigentlich alles gerne, es ist eben mein Traumberuf", schwärmt die Remscheiderin.

FOTO: moll

FOTO: moll

Bei ihrem Chef, Konditormeister Thomas Wild, kam diese Begeisterung erst im Laufe der Jahre. Als Jugendlicher hatte er kein Interesse an dem Geschäft der Eltern, vieles habe ihn gestört. "Ich bin in der Wohnung über der Backstube aufgewachsen und wurde sonntags durch das Entsteinen der Pflaumen geweckt", erinnert sich der 38-jährige. Seine drei Jahre ältere Schwester, die die Konditorei später einmal übernehmen sollte, habe oft im Café ausgeholfen. "Mich hat das damals nicht die Bohne interessiert", gesteht Thomas Wild.

Familiäre Gründe änderten jedoch seine Einstellung, und er entschloss sich, die 1830 begründete Familientradition fortzuführen. Mit 16 Jahren begann er im elterlichen Betrieb eine Ausbildung zum Konditor. "Dabei stand für mich von Anfang an fest, dass ich die Konditorei irgendwann übernehme und alleine führen werde."

Während seiner Lehre habe er am liebsten die etwas handfesteren, gröberen Arbeiten übernommen, zum Beispiel das Kneten und Verarbeiten der Teige. Als Konditor sei man eben nicht nur künstlerisch tätig. "Die Kreativität in unserem Beruf besteht auch darin, zehn Kisten Erdbeeren zu zupfen oder Kirschen zu entsteinen." Thomas Wild zog es im Anschluss an seine dreijährige Lehrzeit nach München. Im Café Luitpold, das für seine Kuchen und Gourmetschokoladen bekannt ist, sammelte er als Geselle neue Erfahrungen. Die Arbeit im Pralinenraum weckte auch seine Liebe für den künstlerisch filigranen Bereich des Konditors. "Am Anfang dachte ich um Gottes Willen, aber dann merkte ich, dass das auch Spaß machen kann." In dieser Zeit wäre er zum richtigen Konditor geworden.

Die mit Bravour bestandene Meisterprüfung in Köln machte ihn 2002 zum Meister seines Handwerks. 2005 folgte der dritte Platz bei der Deutschen Meisterschaft zum Konditor des Jahres. Heute beschäftigt Thomas Wild 25 Mitarbeiter, davon zwei Lehrlinge, zwei Meister und zwei Gesellen. Wenn sich ein junger Mensch bei ihm bewirbt, achtet er nicht auf gute Noten, sondern darauf, ob das Herz am rechten Fleck sitzt. "Konditor kann man auch mit einer Rechtschreibschwäche oder einer Fünf in Mathe werden", sagt der Fachmann. Wichtiger seien Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten. "Für mich ist der Sonntag der schönste Arbeitstag der Woche", sagt Konditormeister Thies Herßebroick, der seit zehn Jahren bei Wild beschäftigt ist. An diesem Tag ernte man die Früchte der Arbeit einer ganzen Woche, die Theke sei mit dem vollständigen Confiserie- und Torten-Sortiment bestückt. Um 10 Uhr endet am Wochenende der Arbeitstag der Konditoren. "Bei uns gehört der Theken- und Café-Bereich nicht zu ihren Aufgaben", sagt Wild. Die meisten seien sowieso in der Backstube am glücklichsten. Dort könne meist stressfrei und in Ruhe gearbeitet werden, weil man nicht wie als Koch in einem Restaurant unter ständigem Zeitdruck stehe. "Wir sind auch kein Filialbetrieb, es ist nicht so schlimm, wenn der Apfelkuchen statt um 10 Uhr erst um halb elf fertig ist."

Wild sieht sich heute als Bindeglied zwischen allen Beteiligten. Gemeinsam mit seiner Frau Anne, die ebenfalls Konditormeisterin ist, versucht er, stets neue Ideen zu verwirklichen. Nur in der Backstube habe es bis heute keine großen Veränderungen gegeben. "Es ist eben noch wie früher, die meisten Arbeiten werden von Hand ausgeführt."

Quelle: RP