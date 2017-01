Die Beamten des Wohnungseinbruchs-diebstahl-Teams sind in Zivil auf den Straßen unterwegs. Wir haben das Team der Polizei während der Arbeit in Wermelskirchen und den umliegenden Städten begleitet. Von Stephan Singer

Der Wagen der Zivilstreife steht unauffällig in der Nähe der Autobahnanschlüsse an der Burger Straße. Es ist eine typische Minivan-"Familienkutsche" wie sie zigfach auf deutschen Straßen unterwegs ist. Die beiden Polizistinnen auf den Vordersitzen entdecken einen vorbeifahrenden Transporter mit auswärtigem Kennzeichen. Ein Fuß geht auf das Gaspedal, die Verfolgung ist aufgenommen. Wider Erwarten fährt der Transporter nicht Richtung Innenstadt weiter, sondern in eine kleine Stichstraße. Dort wendet er in einer Hausfahrt - wegen des Schnees nicht ohne Schwierigkeiten.

FOTO: Stephan Singer

FOTO: Stephan Singer

Die Beamtinnen beobachten das Szenario aus ihrem Wagen mit Abstand und bleiben dran. In Hünger wird der Transporter gestoppt. Drei Zivilfahrzeuge der Polizei stellen das Fahrzeug so zu, dass der Fahrer keine Chance hat, weiterzufahren - zwei weitere Autos, die ebenfalls in Wermelskirchen an diesem späten Nachmittag unterwegs sind, rufen die beiden Beamtinnen dafür hinzu. Allerdings: Nach der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Transporter-Fahrer lediglich die Einfahrt in eine Straße verpasst hatte. Anzeichen für eine Straftat wie verdächtiges Einbruchswerkzeug finden die Zivilpolizisten nicht.

Unsere Redaktion durfte die Beamten des Wohnungseinbruchsdiebstahl-Teams (WED) der Rheinisch-Bergischen Polizei bei einem Einsatz in Wermelskirchen begleiten. "Wir wollen Täter dingfest machen. Täter zu fangen, ist ein geniales Gefühl. Auch wenn wir nicht gesehen werden, ist die Polizei da", sagt Stefanie Nöh auf dem Beifahrersitz. Sie ist Leiterin des ständigen Einsatztrupps (ET) zur Bekämpfung von Straßenkriminalität der Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis und stellvertretende Leiterin des temporären WED.

Am Steuer sitzt Nicole Rudolf, die sonst im Bezirksdienst arbeitet und für das WED speziell geschult wurde. Ihre Namen dürfen genannt werden, Fotos von den Zivilpolizisten sind tabu. Die WED-Beamten verraten nicht alle ihre Tricks, Kniffe und Strategien. "In Einbrecherkreisen lernen viele das von klein auf. Die machen das quasi 'beruflich' und sind genauso gut in ihrem Job wie jeder andere. Die lernen ständig dazu", sagt Stefanie Nöh. Täter gebe es "querbeet", alle Nationalitäten seien vertreten. Organisierte Tätergruppen würden selten in einen Kindergarten einbrechen, um eine Kaffeemaschine und Stereoanlage zu stehlen - das wären eher Einzeltäter aus dem näheren Umfeld.

Zum Raster der Polizei gehören dabei unter anderem ausländische und auswärtige Kennzeichen und Fahrzeuge mit mehreren männlichen Insassen. "Einbrecher nutzen häufig Fahrzeuge mit nicht allzu hohem Wert - Fahrzeuge, die man im Zweifel stehenlassen kann, ohne dass es weh tut", sagt Nöh, die selber schon Opfer eines Einbruchs war. Prompt sichtet Stefanie Nöh einen solchen "Kandidaten", die die Beamten kurz als "gutes Auto" bezeichnen. Es geht auf die Autobahn in Richtung Leverkusen. Als der Wagen die A 1-Abfahrt in Burscheid passiert, lassen die Beamten ihn fahren. Wer sich freiwillig in den Stau vor dem Leverkusener Kreuz stellt, ist schlagartig weniger verdächtig.

Kaum von der Autobahn herunter, entdecken die Beamtinnen einen BMW mit drei Insassen. Im dichten Berufsverkehr nehmen sie auf der Landstraße die Verfolgung auf. Stellenweise geht es rasant vorbei an sieben Autos, die vor einer roten Ampel stehen. Der BMW ist etwa 15 Fahrzeuge voraus und soll nicht verloren werden. Das ausgelöste Hup-Konzert der ahnungslosen anderen Autos nimmt die Zivilstreife in Kauf. In Leverkusen-Schlebusch ist der BMW gestellt, der Fahrer hält an einer Bushaltestelle, als er das Stoppsignal des Zivilfahrzeugs erkennt. Nach der Kontrolle von Fahrzeug und Personalien gibt's Entwarnung: Der Mann und die beiden Insassen dürfen ihre Fahrt fortsetzen. "Wir stehen im engen Kontakt zu Kollegen in Köln, Oberberg, Leverkusen und Rhein-Sieg. Wir lassen keinen Verdachtsfall einfach fahren. Im Zweifel wird ein Fahrzeug verfolgt und im anderen Kreis an die dortige Polizei übergeben", sagt Nöh.

Sind die Zivilfahnder im Einsatz, verteilen sich mehrere Fahrzeuge im Zielgebiet. Die Beamten stehen via Handy konstant in Kontakt, ebenso mit einem Beamten am Computer in der Zentrale Bergisch Gladbach. Haben die Beamten einen Wagen im Blick, heftet sich ein Zivilauto an dessen Fersen, die anderen werden hinzugerufen. Das nennt die Polizei "zusprechen". "Finden wir in einem Fahrzeug verdächtiges Einbruchswerkzeug, wird das konfisziert. Für eine Festnahme reicht das natürlich nicht. Aber die Personalien und das Kennzeichen sind dann registriert, und derjenige merkt, dass wir da sind", sagt Nöh.

Für die Polizistin steht aber fest: "Der beste Schutz gegen Einbrüche ist eine gute Nachbarschaft."

