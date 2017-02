Wermelskirchen: Kunstrasen am Höferhof - im April rollen die Bagger an

Kunstrasen am Höferhof - im April rollen die Bagger an

Vergangene Woche haben sich Stadtverwaltung und Dabringhausener TV (DTV) auf letzte Einzelheiten verständigt und einen unterschriftsreifen Vertrag für die Kunstrasen-Sportanlage am Höferhof aufgesetzt.

"Wir haben unterschrieben und warten jetzt auf die Gegenzeichnung der Stadt. Das ist aber nur noch Formsache", sagt der DTV-Vorsitzende Andreas Gall auf Anfrage unserer Redaktion. Damit ist nun endgültig geregelt, wie viel Geld der DTV durch Eigenleistung und Finanzierung einbringen muss. Baubeginn der Anlage ist im April, Anfang August soll der neue Höferhof fertig sein.

100.000 Euro Beteiligung hatte der DTV der Stadt angeboten, um den Zuschlag für Wermelskirchens ersten Kunstrasenplatz zu bekommen. Hiervon darf der Verein laut Vertrag die Hälfte in Eigenleistung erbringen - zum Beispiel durch die Errichtung des Ballfangzauns, die Anschaffung von Toren sowie Abriss- und Pflasterarbeiten. "Die restlichen 50.000 Euro plus die 125.000 Euro für die Tartanlaufbahn zwischenfinanzieren wir über einen Kredit bis zum Verkauf des Grundstücks am Asterweg", erklärt Gall. Darüber hinaus beteiligt sich der Verein durch Arbeiten wie Platzpflege und Reinigung im Wert von 20.000 Euro an den jährlichen Kosten. Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten übernimmt die Stadt.

Ob und wie die Mitglieder an den Kosten beteiligt werden, wird momentan erarbeitet. Die Fußballabteilung habe laut Gall freiwillig angeboten, einen Sonderbeitrag zu zahlen - jetzt werde auch über eine Verteilung auf alle Mitglieder nachgedacht. "Auf der Jahreshauptversammlung im April werden wir einen Vorschlag präsentieren", kündigt der Vorsitzende an. Schon bevor die Bagger anrollen, startet der DTV mit den eigenen Arbeiten. "Aktuell haben wir noch nicht angefangen, da wir am Höferhof vielleicht noch Nachholspiele stattfinden lassen wollen", sagt Gall.

Auch beim Verkauf des Grundstücks am Asterweg gibt es Neues zu vermelden. Es gab ursprünglich drei Interessenten, zurzeit wird mit einem Investor verhandelt. "Im März gibt es einen Termin mit der Stadtverwaltung um zu beraten, welche Art von Bebauung vorstellbar ist", sagt Gall. Wenn die Gespräche gut verlaufen, folge die Umwandlung in Bauland. Gall: "Die Stadt hat uns ihre Unterstützung zugesagt. Vor 2018 wird es aber eher nichts." Schon früher könnte es mit der Bebauung des Parkplatzes am Asterweg losgehen. "Sobald der Höferhof fertig ist, kann die Stadt mit dem Bau der Flüchtlingsunterkunft beginnen", sagt Gall.

(kron)