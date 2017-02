Wermelskirchen: Kunstverein präsentiert digitale Bühnenbildnerkunst

Mit Oliver Koch wird die Ausstellungsreihe "Junge Kunst in Markt 9" im März fortgesetzt.

Der Kulturverein hat auf seinem jüngsten Stammtisch die Planung für das erste Halbjahr festgezurrt. So gibt es vier Ausstellungen in der Galerie des Kunstvereins, das erfolgreiche Sommerferien-Malprogramm von Brigitte Keller wird angeboten, und im Stadt-Café sowie im Bürgerbüro werden wieder heimische Künstler ihre Werke der Öffentlichkeit präsentieren.

Gleich zum Start des Ausstellungsjahres gibt es einen besonderen Höhepunkt, kündigt Michael Dangel an. Im Rahmen der Ausstellungsreihe "Junge Kunst in Markt 9" werden vom 12. bis 26. März Kunstwerken von Oliver Koch. Unter dem Motto "Die Kunst der visuellen Filmgestaltung - vom Entwurf zum fertigen Szenenbild" gibt Oliver Koch einen Einblick in die digitale Bühnenbildnerkunst aktueller Film- und Fernsehproduktionen. Der Kölner Koch hat unter anderem an den Fernsehproduktionen von "Gotthart" und "Berlin1" mitgearbeitet und gehört aktuell zum Digitalteam von Game of Thrones. Kulturvereinsvorsitzender Dangel: "Eine Ausstellung, die neben kunstvollen Bildern mit multimedialen Mitteln einen tollen Einblick in die moderne Filmproduktion gibt." Vernissage ist am 12. März um 15 Uhr.

Frank Weber, seit zwei Jahren Mitglied des Kunstvereins, gibt vom 2. bis 24. April mit seinen ausdrucksstarken Acryl- und Ölbildern sein Einzel-Ausstellungsdebüt in Markt 9. Der in Berlin heimische Literat und bildende Künstler Wolfgang Heyder wird vom 30. April bis 28. Mai mit einer ganz besonderen Performance in Markt 9 vertreten sein. Heyder hat familiäre Verbindungen nach Wermelskirchen und findet mit seiner ganz eigenen Kunst zurück zu seinen bergischen Wurzeln. Vernissage ist am 30. April.

Helga-Elisabeth und Rainer Wendorf werden mit Malerei und Skulpturen vom 11. Juni bis 2. Juli in Markt 9 vertreten sein. Das Burscheider Künstlerehepaar war bereits 2014 mit seinen ausdrucksstarken Arbeiten ein Publikumsmagnet in der Galerie des Kunstvereins und ist mittlerweile weit über die bergischen Grenzen hinaus bekannt. Die Vernissage ist für den 11. Juni, 15 Uhr, vorgesehen.

Das erfolgreiche Ferien-Malprogramm für Kinder unter der Leitung von Brigitte Keller wird auch 2017 wieder stattfinden. Und zwar im Juli. Der Kunstverein behält aber auch die anderen Ausstellungsorte im Blick - im Stadtcafé sowie im Bürgerbüro zeigen Künstler 2017 ihre Werke. Michael Dangels Arbeiten sind vom 1. Februar bis 3. Mai im Stadtcafé zu sehen; dann wird gewechselt: Bis 7. Juli hängen die Werke von Iris Seelig-Bayer.

Im Bürgerbüro zeigt Frank Weber von Januar bis Mai Ausschnitte aus seiner künstlerischen Tätigkeit, von Mai bis August ist dann dort Michael Dangel vertreten.

Ab April 2017 wird es unter dem Motto "Kultur-Raum" eine Kooperation mit der Stadtbücherei Wermelskirchen einen weiteren Ausstellungsort für die Mitglieder des Kunstvereins geben, informierte Dangel beim Stammtisch. In kleinen Gruppenausstellungen haben Vereinsmitglieder die Möglichkeit, im Veranstaltungsraum der Stadtbücherei ihre Werke zu präsentieren.

(tei.-)