Wermelskirchen: Kunterbunter Altweiberkarneval

Premiere in der Wirtsmühle: Gestern feierte die Sekundarschule zum ersten Mal Schulkarneval. Unter dem Motto "Kunterbunt in Wermelskirchen" gestalteten die Schüler das Bühnenprogramm mit Tanz, Gesang und Comedy selbst. Von Stephan Singer

Einmal die Pauker als Schlumpf, Alm Öhi oder Marienkäfer sehen und genauso wie sie - quasi auf Augenhöhe - verkleidet zur Schule kommen: Das ist für Kinder und Jugendliche ein besonderes Erlebnis, insbesondere dann, wenn es sich wie beim gestrigen Altweiber-Schulkarneval der Sekundarschule um eine Premiere handelt. Da tanzte Englischlehrerin Saskia Rauch passend als fesche Freiheitsstatue verkleidet durch den Raum und Schulleiterin Dietmar Paulig präsentierte sich als stattlicher Piratenkapitän. Der Sekundarschul-Chef ließ es sich auch nicht nehmen, dann und wann mit einigen der Schüler einen flottes Tänzchen im Stile des irischen Tap-Dance auf den Sporthallenboden zu legen.

Das zweistündige Bühnenprogramm gestalteten die 360 Schüler der Sekundarschule selbst. Mit Zylinder auf dem Kopf und Hosenträgern gewappnet moderierten die "Sitzungspräsidenten" Luke und Sam aus der Klasse 7c durch das Vormittagsprogramm.

Zahlreiche Schülerinnen aus fünften, sechsten und siebten Klassen führten als "HipHop-Freaks", "Dance Cup" oder "Kölsche Mädels" zahlreiche Choreografien auf. Zu modernen Houseklängen aus den Charts bauten Arzemina, Nele und Xhevrije sogar Radschläge in ihren Tanz ein, was begeisterte Jubelstürme bei den Schülern vor der Bühne auslöste. Dazu kamen Gesangsstücke, die Wermelskirchens Lehrerlegende Willi Mergler mit Schülern im Rahmen der Gesangs-Arbeitsgruppe (AG) einstudiert hatte. Gemeinsam mit seinem Sohn Thomas und mit Hilfe von einigen Schülern sorgte Mergler zudem für den ton- und lichttechnischen Ablauf vom Sekundarschul-Karneval unter dem Motto "Kunterbunt in Wermelskirchen". Die Sechstklässler Ryan und Maxim gaben Sketche zum Besten. Ein Auftritt der Dhünnschen Jecken-Tanzgarde rundete das Programm ab.

Im Vorfeld hatte die Sekundarschule den Casting-Wettbewerb "Wermelskichen sucht den Super-Jecken" ausgerufen, um die Auftritte für das Programm zu finden. Daran konnten sich alle Schüler beteiligen, drei Schülervertreter und drei Lehrer saßen in der Jury. "Letztlich konnten so gut wie alle, die mitmachen wollten, auch auftreten. Schon bei den ersten schriftlichen Bewerbungen war die Resonanz der Wahnsinn und in den Klassen brachen echte Jubelschreie los, wenn ich dort die Teilnahme verkündet habe", freute sich Lehrerin Michaela Weigelt, die das Geschehen federführend organisierte. Für ihre Auftritte probten die Schüler voller Vorfreude sogar in den Pausen. "Es ist faszinierend, was das für eine Eigendynamik entwickelt hat", sagte Dietmar Paulig.

Quelle: RP