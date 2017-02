später lesen Wermelskirchen Lachmuskeltraining mit Sträter Teilen

2017-02-12

Der lässige Typ mit schwarzer Mütze, schwarzem Hemd und schwarzer Jeans hatte noch nicht viel getan, außer die Bühne zu betreten. Doch das Publikum in der ausverkauften Katt feierte den Kabarettisten Torsten Sträter schon gleich zu Beginn wie einen Rockstar. Am Samstagabend gastierte er mit seinem neuen Programm "Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein" in Wermelskirchen. Von Anna Mazzalupi