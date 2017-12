Weihnachten in Wermelskirchen: Last-Minute-Geschenkideen für Spontane

Für viele kommt Weihnachten doch immer wieder überraschend. Doch Heiligabend muss niemand leer ausgehen. Von Johanna Schumacher

Neues Leben Wer im harten Winter etwas Leben ins Haus bringen möchte, ist bei Hannes Blumenstube an der Carl-Leverkus-Straße richtig aufgehoben. Neben klassischen Blumensträußen ab 15 Euro und winterlichen Gestecken ab 20 Euro werden dort Amaryllen in vielfacher Ausführung angeboten. Von der Knolle, die ihre wahre Schönheit erst nach dem Fest entfaltet, bis zur kopfüber aufgehangenen Blume - für 12 bis 15 Euro bringen sie etwas Frühling in den Winter.

Öffnungszeiten Samstag 8 bis 13 Uhr, Sonntag 8 bis 13 Uhr.

Liebe schenken Im Teeparadies Eisenmenger an der Kölner Straße werden Wermelskirchener Herzen für 3,50 Euro pro hundert Gramm angeboten. Der beliebte Früchtetee mit Zuckerherzen eignet sich perfekt zum Verschenken in der kalten Jahreszeit. Wem das nicht reicht, kann gleich noch eine ausgefallene Teekanne für 25 Euro mitschenken.

FOTO: Johanna Schumacher

FOTO: Johanna Schumacher

Sa. 10 bis 13 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr, Heiligabend bis 12 Uhr.

Spiel und Spaß Der Heilige Abend kann schon mal lang werden. Damit er nicht langweilig wird, den Kindern einfach Spiele schenken. Im Spielzeughandel "Holzwürmchen" wird das Familienspiel und Spiel des Jahres "Kingdomino" (22,50 Euro) empfohlen. Auch das Gesellschaftsspiel "Würfelkönig" sorgt für einen spannenden Abend. Für 14,99 Euro können die Kleinen bei Laune gehalten werden. Gut zu Wissen: Für die Großen ist das Spiel auch nach dem ersten Glühwein noch verständlich. Sa. 9.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 16 Uhr.

Für kreative Köpfe Was schenkt man jemandem, der am liebsten alles selber macht? Wie wäre es mit einem Patchworksortiment. Für 59,95 Euro gibt es das Set mit Rollschneider, Lineal, Matte, Markierer und Nadeln im Stoffladen "Stola". Wer nicht ganz so tief in die Tasche greifen möchte, kann dort auch das Nähbuch "Nähen lernen" von Elna (14,99 Euro) erwerben.

Sa. 9.30 bis 14 Uhr

FOTO: Johanna Schumacher

FOTO: Johanna Schumacher

Accessoires Wer noch etwas Hübsches für die Dame braucht, ist bei "Female" an der Telegrafenstraße richtig aufgehoben. Last-Minute werden gerne Gutscheine gekauft. Wer es persönlicher haben möchte, dem wird empfohlen, zum Halstuch oder Schal zu greifen. Die gibt es ab 29,99 bis 39,99 Euro. Alternativ eignen sich auch Handtaschen und Modeschmuck gut zum Verschenken.

Sa. 9 bis 16 Uhr.

Weiße Weihnacht Die Feiertage können schon mal stressig werden. Wer dagegen Abhilfe leisten möchte, verschenkt am besten das Buch "White Christmas". In dem weihnachtlichen Bildband sind winterliche Rezepte und Geschichten für einen entspannten Nachmittag enthalten. Das Buch von Lisa Nieschlag und Lars Wintrub gibt es für 24,95 Euro in der Buchhandlung "Marabu". Wer nach etwas sucht, kann bis Freitag noch bei Marabu eine Bestellung abgeben.

Sa. 9 bis 18 Uhr.

Disney Maus Wenn es ein wenig ausgefallener als der klassische Schal sein darf, bietet die "Modebörse" (Carl-Leverkus-Straße) etwas für ihren Geschmack. T-Shirts, Handtaschen und Clutches mit niedlicher Mickey Maus gibt es in verschiedensten Ausführungen von 39,95 bis 79,95 Euro. Wem wild besser gefällt als niedlich, kann die Partnerin mit einer Lederjacke aus der Frühlingskollektion überraschen. "Oui" bietet Lederjacken ab 299 Euro an. Falls das edle Stück nicht passt, oder gefällt kann es nach den Feiertagen umgetauscht werden.

Sa. 10 bis 16 Uhr.

Bildung unterm Baum Für Wissensdurstige jeden Alters gibt die Physik-Show "Professors Highlights" die perfekte Weihnachtsüberraschung ab. Am Freitag, 9. März, präsentiert das katholische Familienzentrum Physik witziger, glamouröser und interessanter als je zuvor. Karten für das besondere Event gibt es für 8,60 Euro im katholischen Kindergarten St. Michael, in den Buchhandlungen "Alpha" und "van Wahden".

Fr. 9. März, 20 Uhr, katholisches Familienzentrum.

Kuschelig Gemeinsam vor dem Kamin unter die Decke kuscheln - wer seinem Partner eine Kuscheldecke von "Fussenger" kauft, kann so die Feiertage verbringen. Bei "Von den Eichen" an der oberen Remscheider Straße kann man diese von 17,95 Euro bis 69,95 Euro erwerben. Von kindlichen Motiven mit Schneemann bis hin zum klassischen Hirschmotiv - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Für hohe Ansprüche gibt es sogar Decken aus Biobaumwolle.

Sa. 9.30 bis 16 Uhr

Drunter und Drauf Neben den obligatorischen Krawatten und Gürteln gibt es bei "Male" an der Telegrafenstraße auch Aufregendes für drunter. Die Boxershorts von "Deal" bieten mit weihnachtlichen Motiven wie Weihnachtsmännern und Pinguinen ein etwas anderes Geschenk. Drei der Shorts gibt es für 10 Euro. Wer bereit ist, etwas mehr zu Investieren, bekommt Seidenschals für 39,95 Euro.

Sa. 9 Uhr bis 16 Uhr.

Volles Kulturprogramm Verschenken, was glücklich macht - das Theaterprogramm des Wermelskirchener Kulturvereins ist nächstes Jahr heiter angelegt. Karten für die Aufführungen im Film-Eck gibt es bei Peter Scheben (Tel. 02193 2694).

Feines Verschenken Was glitzert oder glänzt, kommt immer gut an. Ob Ohrringe, Armbänder oder Halsketten - bei "La Galleria Bianchi" an der Telegrafenstraße findet jeder etwas. Besonders im Trend liegt Schmuck der Marke Fossil in Rosé- oder Gelbgold. Den gibt es ab einem Preis von 29,99 Euro bis zu 99,99 Euro für den, der gewillt ist etwas mehr auszugeben.

Sa. 19.30 bis 16 Uhr.

Warme Füße Klassisch und bewährt - die Kuschelsocken der Firma "Cuddly Socks" sind der weihnachtliche Verkaufsschlager in der "Büste" an der Telegrafenstraße (8,95 Euro). Besonders praktisch: Es gibt sie nur in Einheitsgröße. Wer gerne mehr ausgibt, kann auch einen Bademantel aus Polarfleece mit winterlichen Motiven verschenken (80 Euro). Auch wer etwas für Herren sucht, wird in der Büste fündig. Neben Herrenunterwäsche gibt es auch Pyjamas ab 29,95 Euro.

Sa. 10 bis 14 Uhr.

Süße Düfte Klassisch und bewährt - Düfte von Chanel und Tiffany sind nach wie vor beliebte Weihnachtsgeschenke. Bei der Parfümerie Flohr (Telegrafenstraße) werden diese den Last-Minute-Shoppern empfohlen, da gibt es selten Fehlgriffe. Die Düfte starten ab einem Preis von 70 Euro.

Sa. 9.30 bis 18 Uhr.

Festmahl zaubern Persönlich zusammengestellte Menüs verschenken. In der Kräuterküche an der Kölner Straße werden individuelle Sets aus Nudeln, Pesto, Öl und Gewürzen sowie einem Rezept für 20 Euro zusammengestellt. Wer etwas Praktisches schenken möchte, kann zu den Mörsern aus Olivenholz greifen(15 Euro). Zusammen mit einem Gewürz der Wahl (5 Euro) ergibt sich ein geeignetes Geschenk für jeden Küchenchef.

Sa. 9.30 bis 14 Uhr.

Edles Werkzeug Füllerfederhalter, Kugelschreiber oder Tintenroller - Schreibwerkzeuge kommen immergut an. Ob einfache Klassiker ab 15 Euro oder besondere Spezialitäten für 250 Euro, graviert sind sie besonders persönlich. Solche Schmuckstücke gibt es bei Schreibwarenhandel Siebel an der Kölner Straße. Gravuren sind innerhalb eines Tages und auch noch Freitag möglich.

Sa. 9 bis 16 Uhr.

Fünferpack Im Katt-Programm "Take Five" gibt es fünf Veranstaltungen handverlesener Künstler für 55 Euro. Das Kabarett- und Kleinkunstabo ist gerne unterm Weihnachtsbaum gesehen. Zu bekommen ist das Abo im Büro der Katt und auf der Internetseite der Kulturinitiative Wermelskirchens.

Fr. 9 bis 13 Uhr, Kontakt Tel. 72400

Faires Verschenken Wer nicht nur den Liebsten etwas Gutes tun möchte, kann Weihnachtsgeschenke Last-Minute im Weltladen am Markt kaufen. Die bunten Keramikketten aus Kenia (16, 40 Euro) und die Tagua-Ketten aus Kolumbien (27,60 Euro) der Firma "Mekhada" sind Unikate und werden unter fairen Bedingungen gefertigt. Für die, denen der Stress gerade um die Festtage zu groß wird, bietet der Weltladen eine Hilfe: Klangschalen der Marke "Baghi" (128 Euro) helfen bei der Meditation und geben ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk ab.

Sa. 10 bis 18 Uhr.

Süffiges Dellmann's Bräu lädt zum XXL-Werksverkauf ein. "Glüh-Biir" gibt es an diesem Tag gegen eine freiwillige Spende für die Tafel ebenfalls in Elbringhausen 22. Neben den Klassikern "Biir" und "DePA" (Dellmann's Pale Ale) gibt es "KnalRuut" (Red Ale) und "Wengterbiir" (Winterbier) in der 1-L-Flasche als Geschenkedition. Und damit es ein wenig weihnachtlich wird: Kunsthandwerker Benno Koll präsentiert seine Holzarbeiten.

Sa, 10 bis 17 Uhr

Quelle: RP