Wermelskirchen: Loches-Platz - Baustart doch erst 2018

Es wird noch einige Zeit dauern, bis die ersten Bagger eintreffen, um den Loches-Platz komplett neu zu gestalten. Mit einem genauen Zeitpunkt für den Baustart hält sich Bürgermeister Rainer Bleek aber noch zurück. "Mit solchen Aussagen bin ich immer sehr vorsichtig", sagt er. Er gehe aber davon aus, dass die Bauarbeiten nicht mehr 2017 beginnen werden.

"Wichtig ist, dass wir das Auswahlverfahren vernünftig abschließen und den Auftrag an den Investor vergeben", sagt Bleek. Es soll eine Planung realisiert werden, die Hand und Fuß habe "und die uns in der Innenstadtentwicklung noch einmal deutlich weiterbringen wird", sagt er. Zurzeit sind noch fünf Investoren in der engeren Auswahl. Sie arbeiten nach Angaben des Bürgermeisters zurzeit ihre Entwürfe nach. "Es geht aktuell um die Feinplanung. Wir haben den Investoren Hinweise gegeben, welche Kriterien noch nicht optimal erfüllt wurden, zum Beispiel beim Thema Parkplätze oder bei der Fläche für die Kirmes", berichtet er vom aktuellen Stand der Dinge.

Die Stadtverwaltung habe in den vergangenen Wochen und Monaten viele Gespräche geführt, auch über die Konditionen. Die Investoren werden im Frühjahr im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr ihre Pläne vorstellen. Bleek: "Dann werden wir die Wermelskirchener auch zu einer öffentlichen Veranstaltung einladen, bei der die Pläne vorgestellt und erläutert werden." Diese öffentliche Informationsveranstaltung zum Bauvorhaben am Loches-Platz könnte im März stattfinden. Und wann steht fest, welcher Investor den Zuschlag erhält? "Diese Entscheidung muss aus meiner Sicht bis zum Sommer 2017 fallen", sagt Bleek und nennt damit eine zeitliche Vorgabe. Im Anschluss müsse ja noch ein Vertrag aufgesetzt werden, und das werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Der Bürgermeister hofft, "dass wir bis zur großen Kirmes im Sommer eine Entscheidung haben. Damit 2018 die Bauarbeiten beginnen können." Die Pläne der verbliebenen Investoren seien ähnlich. Dies liege daran, weil die Verwaltung bestimmte Vorgaben gemacht hatte. Es muss zum Beispiel ein Lebensmittelvollsortimenter eingeplant sein, außerdem müssen die Investoren Parkplätze nachweisen und auch einen Platzcharakter für die Kirmes gestalten.

Während der Bauarbeiten - wahrscheinlich mindestens zwei Jahre - muss die Stadtverwaltung eine Lösung für die Kirmes finden. Was bereits jetzt feststeht: Es wird für diese Übergangszeit eine improvisierte Kirmes geben. "Das Problem ist, dass wir in der Umgebung keinen weiteren großen Platz haben", sagt Bleek und fügt an: "Wir müssen das Geschehen dann mehr auf die Straße verlagern, mehr die Eich, den Brückenweg und eventuell auch die Telegrafenstraße nutzen. Hier ist unser Ordnungsamt gefragt."

Vielleicht stehe dann auch mal für ein, zwei Jahre ein Fahrgeschäft weniger in der Stadt. Bleek: "In diesen sauren Apfel muss man beißen. Dafür wird der neue Loches-Platz ja umso attraktiver."

