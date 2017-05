Wermelskirchen: Loches-Platz - Stadt legt sich auf einen Entwurf fest

Die Verwaltung hat die verbliebenen vier Entwürfe bewertet und eine Rangliste erstellt. Die Politiker sollen am 22. Mai dem besten Investor den Zuschlag erteilen. Von Sebastian Radermacher und Stephan Singer

Das Verfahren zur Neugestaltung des Loches-Platzes geht in die entscheidende Phase. Die Stadtverwaltung hat mittlerweile die verbliebenen vier Investoren-Entwürfe bewertet und daraus eine Rangliste erstellt. Die Politiker sollen in einer Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 22. Mai diese Rangfolge beschließen und die Verwaltung beauftragen, mit dem am besten bewerteten Investor in konkrete Verhandlungen einzutreten und entsprechende Verträge vorzubereiten.

Die Verwaltung legt sich auf den Entwurf der Hanseatischen Betreuungsgesellschaft (HBB) aus Hamburg fest. In der Matrix, in der die Entwürfe nach von der Politik festgelegten Kriterien - etwa Einzelhandel, Kirmes, Städtebau, Denkmalpflege sowie ruhender und fließender Verkehr - bewertet wurden, setzt sich HBB (59 Punkte) knapp gegen die anderen Investoren (57, 56, 56 Punkte) durch. Das geht aus der Vorlage für die Sondersitzung hervor, die die WNKUWG auf ihrer Homepage veröffentlicht hat.

Die Pläne der Hanseatischen Betreuungsgesellschaft sehen ein Fachmarktzentrum auf dem Loches-Platz vor. Der Entwurf punktet vor allem durch seine Verkehrsanbindung und die Zahl der Parkplätze. Insgesamt gibt es 235 Parkplätze - 133 Stellplätze mehr als die bauliche Mindestforderung. Die Zu-/Ausfahrt des Parkplatzes wurde so gewählt, dass keine negativen Auswirkungen auf die Verkehrssituation in der Innenstadt zu erwarten sind, heißt es in der Vorlage. Die Anlieferung der Geschäfte erfolgt über eine separate Zufahrt - es seien also keine Konflikte zwischen Kunden- und Lieferverkehr zu erwarten.

Auch das Thema Einzelhandel wird in diesem Entwurf gut bewertet: Geplant sind zwei Fachmärkte (880 und 250 Quadratmeter Verkaufsfläche), ein Vollsortimenter (2400 Quadratmeter) und drei Shops mit insgesamt 250 Quadratmeter Fläche. In diesen Plänen ist weder Wohnraum noch Büroflächen vorgesehen.

Einschränkungen werden zudem beim Thema Kirmes erwartet. Der Entwurf weist eine Gesamtfläche für die Kirmes von 4100 Quadratmetern auf und erfüllt somit die Mindestanforderung (4000 Quadratmeter). Der neu gestaltete Loches-Platz wird laut Verwaltung nur Platz für etwa zwei Drittel der bisherigen Kirmes-Geschäfte bieten - "mehr als zwei Großfahrgeschäfte und ein Kinderkarussell lassen sich nicht unterbringen". Es sei mit einem spürbaren Rückgang der Besucherzahlen zu rechnen, die Attraktivität des Loches-Platzes und der Kirmes werde darunter leiden.

Die Politiker werden sich nun mit der erstellten Bewertungsrangliste auseinandersetzen. Es bleibt abzuwarten, ob eine Mehrheit den Beschlussvorschlag der Verwaltung mittragen oder ob es noch Diskussionsbedarf geben wird. Die Entwürfe hängen weiterhin im Rathaus aus.

Die Bürgerbeteiligung stieß übrigens auf große Resonanz. Drei Wochen lang konnten Wermelskirchener der Stadtverwaltung Anregungen zu den Entwürfen mitteilen. "Es waren täglich Leute da, es gab viele Nachfragen und Gespräche", sagt Stadtplanerin Daniela Renner. Drei Personen und eine Gruppe haben ihre Kommentare und Bedenken schriftlich formuliert - diese Anregungen erhalten die Politiker als Anhang für die Sondersitzung. Dazu gesellen sich - wie in solchen Verfahren üblich - die Stellungnahmen der einzelnen Fachämter.

Die Stadtplanerin stellt klar, dass diese Form der Bürgerbeteiligung keine Abstimmung sei. Auf Basis aller Stellungnahmen müsse nun die Politik eine Entscheidung für den besten Entwurf treffen. "Wir wollen zügig weiter machen. Jeder Investor will auf dem Loches-Platz Gas geben - wir auch!"

Quelle: RP