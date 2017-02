Wermelskirchen: Löher bringen "Horror-Clown" hinter Gitter

Die Karnevalsgruppe "Noch Löher bei Kölle" ist aus dem närrischen Treiben in Wermelskirchen nicht mehr wegzudenken. An den Wochenenden werkeln die Narren gerade fleißig am Rosenmontagswagen. 1994 fror auf der Wanderung zur ersten Zugteilnahme von Löh nach Dabringhausen unterwegs das Kölsch im Fass ein. Von Stephan Singer

Dort wo an den Wochenende ansonsten eher ruhende Feierabendstimmung herrscht und das schwere Baugerät still steht, wird zur Zeit fleißig gemessen, gesägt, gehämmert und geschraubt: In der Firmenhalle des Garten- und Landschaftsbaubetriebs Scheerer in Neuenhaus werkelt die Karnevalsgruppe "Noch Löher bei Kölle" an ihrem Wagen für den Rosenmontagszug am 27. Februar in Dabringhausen. Mit Kind und Kegel bestehen die Löher, wie sie kurz genannt werden, zur Zeit aus 54 Mitgliedern, acht Gründer aus dem Jahr 1994 sind nach wie vor dabei. Aus dem närrischen Treiben in Wermelskirchen sind sie längst nicht mehr wegzudenken.

Unter dem Motto "Lieber Clown tut nicht hau'n" gehen die Löher in dieser Session beim närrischen Lindwurm an den Start. Als lustig-heitere, kunterbunte Clown treten die Karnevalisten an. Den unbeliebten "Horror-Clown", der im Herbst vergangenen Jahres landauf und landab von sich reden machte, sperren die Löher demonstrativ hinter Gitter: Zum Rosenmontagszug verbannen die Karnevalisten eine überlebensgroße Figur der misslichen Erscheinung mit hässlicher Fratze in den Käfig auf den Wagen. "Wir sind liebe Clowns - das weiß doch wohl jeder", lachen Claudia Strobel und Caroline Klimpel im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Idee für das Motto entwickelte die Löher bereits Ende vergangenen Jahres. Direkt danach starteten die Planungen - welche Materialien werden benötigt, welche Maße möglich. "Den Rosenmontagszugwagen bauen wir etappenweise in Modulen. Der Anhänger, ein etwa acht Meter langer und 2,50 Meter breiter Tieflader, ist ja im Moment noch für die tägliche Arbeit des Unternehmens Scheerer im Einsatz. Erst am Wochenende vor Altweiber können wir die einzelnen Module endgültig auf den Anhänger bauen", erläutert Löher-Präsident Stefan Lilischkies. Bis zur Fertigstellung des Wagens würden zwischen 100 und 120 Stunden an den Wochenenden investiert. Sieben Männer der Löher bilden den "harten Kern". "Das sind Schreiner und andere Handwerker, die etwas davon verstehen", sagt Lilischkies. Die Löher Arbeitsteilung erfolgt klassisch: Die Männer schrauben, die Frauen kümmern sich um die Kostüme.

Bevor mit Altweiber, "Wir unter uns" und dem Rosenmontagszug in Dabringhausen das "heiße" Karnevalswochenende startet, sind die Löher beim Tenter "Meddemang" vertreten. "Da ist unser Wohnzimmer, bei Meddemang ist für uns das Heimspiel", sind sich die Löher einig. Dass sie bei der von der Freiwilligen Feuerwehr organisierten Karnevalssause in der Tenter Grundschulsporthalle auch beim Auf- und Abbau helfen, ist für die Löher selbstverständlich. "Dafür helfen uns die Feuerwehrmänner beim Zug als Wagen-Engel", beschreibt Lilischkies das Geben und Nehmen: "Es geht nur Hand in Hand. Die Gemeinschaft über das gesamte Jahr und der Spaß am Karneval sind für uns alle entscheidend. Aktives Mitmachen geht nicht ohne Arbeit."

An die Anfangstage von "Noch Löher bei Kölle" erinnert sich Gründungsmitglied Birgit Fox: "Das Ganze entstand aus einer Bierlaune beim Hoffest. Als wir 1994 das erste Mal am Zug teilnahmen, sind wir noch morgens um sieben Uhr durch den Wald von Löh nach Dabringhausen gewandert. Es war so kalt, dass uns das Kölsch im Fass unterwegs eingefroren ist."

Quelle: RP