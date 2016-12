Kurios, aber gefährlich: In Wermelskichen hat am Mittwochabend ein Mann einen Müllsack auf ein Auto geworfen. Der Sack landete auf der Windschutzscheibe.

Wie die Polizei mitteilt, gelang es der 20-jährigen Fahrerin, den Wagen ohne Unfall zum Stehen zu bringen. An dem Wagen entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die 20-Jährige war gegen 23 Uhr auf der Oberen Remscheider Straße unterwegs gewesen. In Richtung Kreisverkehr bemerkte sie einen Mann, der einen Müllsack in der Hand hielt. Überraschend warf er damit auf ihr Auto. Der Mann flüchtete zu Fuß in Richtung Kölner Straße/Markt.

Mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei nach dem Mann: etwa 1,75 Meter groß, normale Statur, schwarze Seemanns-Mütze, dunkle Hose und schwarzer, knielanger Mantel.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 2050 entgegen.

(sef)