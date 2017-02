später lesen Wermelskirchen Mehrere Gottesdienste zum Weltgebetstag am Freitag 2017-02-28T17:58+0100 2017-03-01T00:00+0100

Die Kirchengemeinden aller Konfessionen in Wermelskirchen laden zu Gottesdiensten anlässlich des Weltgebetstages am Freitag, 3. März, ein. Wie Pfarrer Ulrich Seng mitteilt, findet ab 15 Uhr ein Gottesdienst im Evangelischen Gemeindehaus Tente statt. Im Anschluss sind die Gottesdienstbesucher bei einem Kaffeetrinken willkommen. Um 19 Uhr beginnt ein Gottesdienst in der Stadtkirche am, anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein.

