Wermelskirchen: Mit Jugendlichen über die Alpen wandern

Jan Marquardt und Kolja Pfeiffer vom Katt-Team organisieren für August eine einwöchige Trekkingtour. Ein Bergmassiv erklimmen - für Kids und Betreuer wird das eine Erfahrung, die "Kopf, Herz und Hand" fordert. Es gibt zwölf Plätze. Von Stephan Singer

Es ist eine Naturerfahrung der nicht alltäglichen Art und eine Herausforderung für das soziale Verhalten in der Gruppe sowie als körperliche Anstrengung: Gemeinsam mit zwölf Jugendlichen im Alter von zwölf bis 16 Jahren werden Kolja Pfeiffer und Jan Marquardt in diesem Sommer zu Fuß die Alpen überqueren. Die einwöchige Trekkingtour haben der Leiter des Jugendbereichs und der Mitarbeiter des Kinderbereichs der Kattwinkelschen Fabrik als Ferienaktion für die Zeit vom 6. bis zum 12. August angesetzt.

"Da wir eine Förderung für das Projekt erhalten, konnten wir den Teilnahmebeitrag auf 300 Euro pro Teilnehmer senken. Eigentlich wäre so etwas teurer. In dem Beitrag sind die An- und Abreise mit der Bahn, das Programm, die Übernachtung in Berghütten, die Verpflegung, Packlisten und die Transferkosten während der Wanderung enthalten", sagt Pfeiffer. Obendrein werde die Wandergruppe von einer erfahrenen Bergführerin begleitet, die sich mit den Örtlichkeiten, den Wetterverhältnissen und derartigen Gruppentouren in den Alpen bestens auskenne. Im Beitrag nicht enthalten ist die notwendige Ausrüstung wie Wander- bzw. Bergschuhe, Rucksack und regentaugliche Kleidung.

"Selbst wenn die Aktion unter dem Stichwort ,Trekking-Alpenüberquerung' steht, überqueren wir nicht die gesamten Alpen. Es geht darum, ein hohes Bergmassiv hoch und wieder herunter zu kommen", erläutert Pfeiffer, der seit 2014 in der Katt arbeitet. Auch für den 46-Jährige ist das Neuland. "Bei der Tour wird jeder auf sich und die Gruppe zurückgeworfen. Man hat Zeit, sich mit dem Verhalten untereinander und der Natur auseinanderzusetzen - alles ist langsam", sagt er.

Seit zehn Jahren gehört der 32-jährige Jan Marquardt zum Katt-Team. Der Erzieher, der seine Ausbildung zum Kindheitspädagogen nahezu abgeschlossen hat, wanderte bereits auf dem "GR20-Weg" in Korsika. Die anstehende Tour über einen Teil des "E5" in den Alpen beschreibt er aus pädagogischer Sicht: "Das erfordert viel Ausdauer. In der Fachsprache reden wir von Selbstkonzept finden und Willenskompetenz ausdehnen. Die Jugendlichen kommen an ihre Grenzen und machen spürbare, nachhaltige Erfahrungen." Die Tour sei keine reine Spaßerfahrung. Marquardt: "Abgesehen vom vermutlich sehr schlechten Handyempfang werden die Kids merken, dass das Smartphone dort nichts bringt."

Ausgelöst durch die erfolgreichen Klettertouren, die das Katt-Team seit eineinhalb Jahren immer wieder mit Jugendlichen unternimmt, suchten die Pädagogen nach Möglichkeiten für weitere Aktionen. "Angesichts digitaler Welten stellt sich die Frage, wie viele Erfahrungen Kids heutzutage brauchen. Vorgeblich ist ja schon jedes Kaufhaus ein Erlebnis, aber eben kein aktives Tun. Bei unserem Ansatz geht es darum, Kopf, Herz und Hand einzusetzen."

Kolja Pfeiffer und Jan Marquardt geben zu, dass die geplante Wanderung auch ihnen selbst viel abverlangen wird. "Es ist eine Herausforderung, da müssen wir durch. Wahrscheinlich kriege ich eher Blasen an den Füßen, als ein fußballspielender Jugendlicher", sagt Pfeiffer und lacht.

Die Trekkingtour führt die Teilnehmer über den europäischen Fernwanderweg "E5" von Oberstdorf nach Zams und über etwa 5000 Höhenmeter. Die Anziehungskraft der Wanderung, für die die Katt-Gruppe eine Bergführerin des Anbieters "aventerra" begleitet, liegt im Wechsel und an der Gegensätzlichkeit der vielen Landschaften und Vegetationszonen. Die Route führt von den blumenübersäten Wiesen des Allgäus über grüne Wälder im Lechtal, Schluchten und Felsensteige ins Inntal nach Zams in Tirol.

Quelle: RP