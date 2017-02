Wermelskirchen: Mittagspause - Händler sind sich uneins

Während einige Händler für durchgehende Öffnungszeiten plädieren, bestehen andere auf die Mittagspause. Der Stadtmarketingverein möchte mit den Einzelhändlern über eine einheitliche Regelung der Ladenzeiten sprechen. Von Domenica Holtkamp

Wer in Wermelskirchen einkaufen möchte, muss auf die stark variierenden Ladenöffnungszeiten der Wermelskirchener Einzelhändler achten. Gerade am Wochenende und in der Mittagszeit sind die Ladenschlusszeiten der Geschäfte so vielfältig wie das Sortiment. "Sich die Öffnungszeiten aller Geschäfte zu merken, ist unmöglich. Einige machen ihre Mittagspause zwischen 12 und 14 Uhr, andere wiederum schließen ihren Laden zwischen 13 und 15 Uhr zu. Es gibt sogar Geschäfte, die verschiedene Öffnungszeiten je nach Wochentag haben. Wer soll da den Überblick haben?" fragt die Wermelskirchenerin Sylvia Beyer kritisch. Nicht selten machte sie die frustrierende Erfahrung vor verschlossenen Türen zu stehen.

Nicht nur die Kundschaft ärgert sich über die unterschiedlichen Ladenschlusszeiten, auch einige Einzelhändler zeigen sich mit der jetzigen Situation sehr unzufrieden. "Es ist ein Thema, das mich seit Jahren beschäftigt" erklärt Jörg Michels, Inhaber der Geschäfte "Sweetex 2" und "Brautkultur". "Das größte Problem ist nicht der unterschiedliche Ladenschluss am Wochenende, sondern mitten in der Woche."

Michels bewertet die Mittagspause im Einzelhandel als geschäftsschädigend. "In Zeiten, in der der Internethandel boomt und die Einkaufszentren beliebter denn je sind, können wir es uns, als Händler einer kleinen Stadt, nicht mehr leisten, unsere Geschäfte für die Mittagspause zu schließen. Das macht unsere Innenstadt unattraktiv und treibt die Kunden in die Nachbarstädte", weiß Michels aus Erfahrung. Der Ladeninhaber sieht dringenden Handlungsbedarf. "Allerspätestens, wenn das Designer Outlet Center in Lennep eröffnet, sollte der Wermelskirchener Einzelhandel seine Einstellung gegenüber einheitlichen Ladenschlusszeiten überdenken", mahnt er.

Mit seiner Meinung steht er nicht alleine da. "Das Problem ist uns bekannt. Einige Ladeninhaber sind mit diesem Anliegen an uns herangetreten", erklärt André Frowein, Geschäftsführer von "Wir in Wermelskirchen"-Stadtmarketing. Noch diesen Monat sei eine Sitzung für die Besprechung dieser Problematik geplant: "Ich halte eine Einigung der Händler für einen einheitlichen Ladenschluss für erstrebenswert."

Ob es tatsächlich zu einer Einigung kommt, ist allerdings zu bezweifeln, denn viele Geschäftsinhaber halten an der Mittagspause fest. Oft sei das eine Personalfrage. "Wir haben keine Angestellten im Laden. Mein Mann und ich stehen jeden Tag hier. Ohne Mittagspause geht das nicht", erklärt Andrea Pütz von "Pütz Orthopädie und Mode".

Ähnlich geht es dem Spielzeugwarenhändler Wolfgang Müllenmeister von "Holzwürmchen". "Wir sind nur zu zweit und müssen in der Mittagszeit schließen, um die Waren auszupacken und die Regale zu füllen. Außerdem kennen die meisten unserer Kunden unsere Öffnungszeiten und sind damit zufrieden", erklärt Müllenmeister. Nur am Freitag hat er durchgehend auf.

Dass kleinere Geschäfte auf die Mittagspausen bestehen, kann WiW-Geschäftsführer Frowein sehr gut nachvollziehen. "Nicht alle haben genug Personal, um durchgehende Öffnungszeiten anzubieten. Trotzdem fände ich gut, wenn die Beteiligten sich zusammen an einem Tisch setzen würden, um die Sache gemeinsam zu bereden. Vielleicht kann man sich in der Mitte treffen."

Auf Nachfrage schlugen einige Wermelskirchener eine einheitliche Mittagspause als optimale Lösung vor. "Alle Händler, die nicht durchgehend aufhaben, sollten sich auf eine Uhrzeit für die Mittagspause einigen. Damit wäre schon viel getan", findet Sylvia Beyer.

Quelle: RP