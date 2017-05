später lesen Wermelskirchen Mofafahrer unter Drogeneinfluss von der Polizei erwischt 2017-05-03T18:17+0200 2017-05-04T00:00+0200

Ein 30-jähriger Mofafahrer ist am Dienstagnachmittag am Markt in Wermelskirchen in eine Verkehrskontrolle geraten. Den Polizeibeamten fielen sofort das auffällig blasse Gesicht und die trüben Augen des 30-jährigen Wermelskircheners auf. Der Mann gab an, keine Drogen zu konsumieren. Ein Vortest der Poilzisten ergab aber ein anderes Ergebnis - angezeigt wurde die Einnahme von Amphetaminen. Anschließend folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Mann musste den Heimweg zu Fuß antreten, teilte die Polizei gestern mit. Den 30-Jährigen erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren. Und er muss mit einem Fahrverbot rechnen, sollte das Ergebnis der Blutprobe den positiven Vortest bestätigen.

