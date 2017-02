Wermelskirchen: Multikulti auf der Krabbelmatte

Jeden Dienstag treffen sich junge Mütter vieler Nationen mit ihren Kindern im "Haus der Begegnung". Auch Omas und Opa sind willkommen. "Hier haben junge Mütter Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen", sagt Warda Halimi Aissat. Von Domenica Holtkamp

"Alle Leut, alle Leut gehen... ins Haus!" heißt es jeden Dienstag für die Teilnehmerinnen der neuen Krabbelgruppe im "Haus der Begegnung" an der Schillerstraße. Wenn Gundula Schröder dieses Lied intoniert, singen Groß und Klein begeistert mit. Denn: Seit Februar bietet das Haus der Begegnung, in Kooperation mit dem Amt für Soziales und Inklusion der Stadt Wermelskirchen und der Arbeitsgemeinschaft Multikulturelles Zusammenleben, eine internationale Krabbelgruppe für Eltern mit Kindern unter drei Jahren an. "Mit dieser Gruppe möchten wir einen interkulturellen und generationsübergreifenden Austausch anregen", sagt Gundula Schröder, leitende Mitarbeiterin im Haus der Begegnung. Das Angebot wurde von vielen Müttern mit Enthusiasmus begrüßt. "Obwohl die Gruppe ganz neu ist, haben wir schon 13 Teilnehmerinnen", stellt Schröder zufrieden fest.

Vor allem Flüchtlingsfrauen haben großes Interesse für die internationale Krabbelgruppe gezeigt. "Für sie ist das der beste Weg, um sich zu integrieren. Sie sind sonst oft zu Hause und haben wenig Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen", sagt Warda Halimi Aissat, Mitarbeiterin im Amt für Soziales und Inklusion und Mitorganisatorin der internationalen Krabbelgruppe. "Alle haben was davon. Während die Kleinen spielen, unterhalten wir uns. So lerne ich zum Beispiel neue Wörter", erklärt Hayat Majhabi aus Marokko.

Aber nicht nur Eltern mit Kindern sind herzlich willkommen an diesem einen Vormittag in der Woche, auch Senioren können an dem bunten Treffen teilnehmen. "Sie dürfen gerne Ersatzoma spielen", lacht Schröder. Das lässt sich Seniorin Heidi nicht zweimal sagen. "Hier nennen sie mich alle Oma Heidi. Ich finde es toll. Mein Enkelkind ist schon groß, desto schöner ist es für mich, mit den kleinen Knirpsen spielen zu können", berichtet sie im Gespräch mit dieser Zeitung.

Auch die 80-jährige Ingrid Marten hat sich der Gruppe spontan angeschlossen. "Ich war zufällig hier im Haus. Aber als ich davon hörte, wollte ich unbedingt dabei sein. Kinder bringen doch Leben ins Haus."

Gundula Schröder ist sich da sicher: "Sobald es sich herumgesprochen hat, werden viel mehr Senioren zu uns kommen." Und darauf freut sie sich.

In der Gruppe wird viel gemeinsam unternommen. Es wird gesungen, getanzt und gespielt, während die ganz Kleinen die ersten Krabbelversuche wagen. "Die Teilnehmer dürfen gerne das Programm aktiv gestalten. Gerne singen wir auch syrische und marokkanische Lieder. Das macht uns allen Spaß", berichtet Schröder.

"In Wermelskirchen gibt es viele Krabbelgruppen. Aber das ist die einzige, wo Kinder aller Herkunftsländer zusammen kommen", weiß die Wermelskirchenerin Henrike Fürsich. Sie hat sich ganz bewusst für diese Gruppe entschieden. "Ich finde den Austausch mit Menschen aus anderen Kulturen wichtig. Man kann viel voneinander lernen", erzählt die Mutter des achtmonatigen Nelson.

