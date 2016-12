später lesen Wermelskirchen Nachtgebet zur Jahreswende in der Stadtkirche Teilen

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt zu einem Nachtgebet mit Liedern aus Taizé für Samstag, Silvester, 31. Dezember, 23.45 Uhr, in die Stadtkirche ein. Die Schriftlesung ist in Verbindung mit "Willkommen in Wermelskirchen" in mehreren Sprachen zu hören.