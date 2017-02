Wermelskirchen: Neue Lehrer an der Musikschule

Die Musikschule hat zwei neue Lehrkräfte in den Fächern Oboe und Pop-Gesang. Von Eva Budde-Jandt

Sie ist das "Instrument des Jahres" 2017, sie setzt jedem Sinfonieorchester die Krone auf und gibt buchstäblich allen anderen Musikern den (Kammer-)Ton an: die Oboe. Er spielt sie, seit er 13 ist: Der 43-jährige René Eljabi aus Düsseldorf ist der neue Oboenlehrer der Musikschule Wermelskirchen. Der am Niederrhein aufgewachsene Eljabi war bereits im Alter von 16 Jahren Bundespreisträger von "Jugend musiziert", studierte nach dem Abitur Oboe an den Musikhochschulen in Köln und Essen und arbeitete in vielen namhaften Sinfonieorchestern. Mittlerweile ist er fest angestellter Solo-Oboist im Landespolizeiorchester NRW, einem professionellen sinfonischen Blasorchester.

Zu seinem Instrument kam er eigentlich durch einen puren Zufall: Weil er im Musikschulorchester mitspielen wollte und kein Orchesterinstrument beherrschte, empfahl man ihm die Oboe. Sie ähnelt von ihrer Griffweise her der Blockflöte, die der Junge bereits seit dem siebten Lebensjahr spielte. Sofort entwickelte Eljabi ein Faible für das schwarze Holzblasinstrument mit der silbernen Klappenmechanik, die ersten Hürden nahm er spielerisch. Das Zusammenspiel mit anderen Musikschülern, auch die mehrfache Teilnahme am Wettbewerb "Jugend musiziert" weckten seine Lust am Üben. "Meine Eltern haben mich nicht dazu getrieben, sie waren nicht überehrgeizig, im Gegenteil, sie wollten, dass ich tue, was mir Spaß macht." Daneben förderten sie auch sportliche Aktivitäten. Als es immer mehr auf die auf die professionelle Laufbahn hinaus lief, stellten sich die Eltern nicht in den Weg. "Es war toll für mich, als junger Mensch meinen Traum verwirklichen zu können", erzählt Eljabi begeistert. In nunmehr 17 Jahren Unterrichtstätigkeit an verschiedenen Musikschulen konnte er schon viel pädagogische Erfahrung sammeln. "Die Oboe ist ein sehr interessantes Instrument für jemanden, der sich nicht verstecken will", erläutert der Pädagoge. Sie sei für Mädchen und Jungen gleichermaßen geeignet. "Man braucht nicht viel Kraft, um Oboe zu spielen", so Eljabi, "oder besser: Der Schüler lernt mithilfe der speziellen Atemtechnik, die Kraft richtig einzusetzen und zu dosieren."

FOTO: privat/Moll

In die Oboenklasse können derzeit neue Schüler aufgenommen werden, auch Erwachsene sind willkommen.

Eine weitere neue Lehrkraft bereichert außerdem seit Kurzem das Lehrerkollegium der Musikschule: Die erst 23-jährige Sihna Maagé aus Wermelskirchen bildet Schüler an dem Instrument aus, das jeder bei sich trägt, der menschlichen Stimme. Damit bietet die Musikschule neben dem klassischen Gesangsunterricht, der ebenfalls zum Angebot gehört, nun auch eine Möglichkeit, sich dem Popgesang zu widmen. Maagé selbst beendet in Kürze ihren Bachelorstudiengang in Musikpädagogik an der Universität Wuppertal, im Zuge dessen sie eine breitgefächerte Ausbildung in vielen musikalischen Bereichen erhielt. Dazu zählen neben sowohl klassischem als auch Pop-Gesangsunterricht bei zwei verschiedenen Dozenten auch Klavierunterricht, Dirigieren und musiktheoretische Nebenfächer wie Tonsatz und Gehörbildung und anderes mehr.

Nach dem Abitur 2012 nahm Sihna Maagé zunächst ein musikwissenschaftliches Studium in Marburg auf, um dann festzustellen: "Das Praktische und Musikpädagogische liegt mir doch mehr." Besonders die Arbeit in der Tonstudio-Werkstatt der jährlich durchgeführten "Kinderstadt", dem Sommerferienprogramm der Katt, an der sie in diesem Jahr bereits zum dritten Mal teilnimmt, ließ sie ihre pädagogische Ader entdecken. Mittlerweile unterrichtet sie an der Musikschule Schüler zwischen zwölf und 55 Jahren, eine besondere Altersgrenze, nach oben oder unten, gebe es eigentlich nicht, so Maagé.

Eine gute Atem- und Stimmtechnik wolle sie den Schülern vermitteln, erklärt die junge Lehrerin. Aber auch der Umgang mit dem Mikrofon oder Gehörbildung zählen zum Unterrichtsinhalt. Im Vordergrund stehe die Freude am Musizieren. "Die Schüler von heute haben einen stressigen Schulalltag, der immer länger dauert", berichtet die Lehrerin, "sie sollen im Gesangsunterricht dann erst mal runterkommen, sich von dem Stress befreien und etwas tun, was ihnen Spaß macht."

