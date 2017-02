Wermelskirchen: Neues für die eigene Gesundheit entdecken

Die sechsten Gesundheitstage finden Ende März statt. Das breit gefächerte Angebot mit 46 Anbietern lädt zum Informieren und zum Mitmachen ein. Es geht um Medizin, Fitness, Ernährung und Wellness. Von Tim Kronner

Gesundheit hat nichts mit dem Alter zu tun. "Etwas für seine Gesundheit zu tun, ist für Menschen jeden Alters wichtig. Auf den Gesundheitstagen wollen wir dafür werben, gesünder zu leben", sagte Dr. Alexander Baldus gestern in einem Pressegespräch. Er ist einer der Organisatoren der sechsten Wermelskirchener Gesundheitstage und stellte gestern gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein WiW das Programm für das Wochenende am 25. und 26. März vor. "Neben der klassischen Medizin geht es auch um Fitness, Wellness, Ernährung und Schönheit. Es ist für jeden etwas dabei", sagte Anke Kerp, die ebenfalls für die Organisation verantwortlich ist.

Das besondere Augenmerk der im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Gesundheitstage liegt in diesem Jahr auf dem Mitmach-Gedanken. Viele der 46 Anbieter warten mit Aktionen auf, an denen die Besucher selbst teilnehmen können. An einem Stand kann man Herzfrequenz, Blutdruck und -zucker feststellen und auch eine sogenannte "Bioelektrische Impedanzanalyse" machen. Hierbei wird gemessen, zu welchen Anteilen der Körper aus Wasser, Fett- und Muskelgewebe besteht. "Darüber kommt man sehr gut miteinander ins Gespräch und die Ergebnisse können den ein oder anderen auch zum Umdenken anregen", sagte Baldus. An anderen Stationen werden die Besucher selbst aktiv. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, je nach Wetter E-Bikes Probe zu fahren, Sportgeräte zu testen oder an einer Reanimationsschulung des Krankenhauses teilzunehmen. "Eine tolle Sache, die schon beim letzten Mal viel genutzt wurde. Wiederbelebung kann man nicht oft genug lernen", sagte Kerp.

Darüber hinaus werden kostenlose Seh- und Hörtests angeboten sowie die Messung der Reaktionszeit mithilfe eines Fahrsimulators. "Man kann also auch seine geistige Fitness überprüfen", sagte Baldus. Daneben gibt es noch einen Parcours, den man mit einer "Rausch-Brille", die einen alkoholisierten Zustand simuliert, durchlaufen kann. Eine etwas andere Art von Parcours gibt es vor allem für ältere Menschen. "Auf diesem Kurs kann man verschiedene Rollatoren und deren Handhabung testen", erklärte Kerp. Wer nach so viel Beteiligung etwas entspannen will, findet auch dazu die Möglichkeit. Die Besucher können sich entweder massieren lassen, die entspannende Wirkung von Klangschalen ausprobieren oder einen Smoothie trinken.

Auf den Gesundheitstagen muss man natürlich nicht unbedingt selbst aktiv werden, sondern kann sich auch informieren. Insgesamt acht Vorträge stehen auf dem Programm - unter anderem zu den Themen Abnehmen, Kosmetik und "Fit im Alter". Außerdem sind verschiedene Handwerksbetriebe vor Ort, die sich mit dem Mobilitätsgedanken beschäftigen. So steht beispielsweise ein Treppenlift zum Probesitzen bereit und barrierefreie Gestaltungsmöglichkeiten für Wohnbereich und Bad werden vorgestellt.

"Bei den Anbietern sind die Gesundheitstage sehr beliebt. Wir sind komplett ausgebucht", freut sich André Frowein, Geschäftsführer der WiW. Auf ähnlich großes Interesse hoffen die Veranstalter auch seitens der Bürger. 2015 kamen zu den Gesundheitstagen rund 5000 Besucher ins Bürgerzentrum. Frowein: "Es wäre toll, wenn wieder so viele Menschen kommen, um die Gesundheit von Körper und Geist zu fördern."

