Wermelskirchen: Noch kein Beschluss zur Katt-Struktur

Die Wermelskirchener Politiker machen sich die Entscheidung, den Eigenbetrieb der Kattwinkelschen Fabrik nach 25 Jahren aufzulösen, nicht leicht. Im zuständigen Fachausschuss fassten sie noch keinen Beschluss, da die CDU Beratungsbedarf anmeldete. "Wir begrüßen sicherlich die dadurch resultierenden Einsparungen. Es ist aber eine weitreichende Entscheidung, über die wir noch diskutieren müssen", sagte Monika Müller für ihre Fraktion.

Zum Hintergrund: Die Katt wurde Ende der 90er Jahre organisatorisch und wirtschaftlich verselbstständigt, um die Vorteile der kaufmännischen Buchführung und der damit verbesserten Transparenz unter einer kaufmännisch verantwortlichen Leitung nutzen zu können. Kämmerer Bernd Hibst machte jetzt aber deutlich, dass sich in den vergangenen Jahren ein erheblicher Abstimmungsaufwand zwischen Betriebsleitung und Fachämtern ergeben habe. Die Vorteile der Transparenz könnten zudem im Neuen Kommunalen Finanzmanagement abgebildet werden, das es Ende der 90er Jahre in der kommunalen Haushaltsführung noch nicht gab.

Außerdem geht die Katt-Leiterin Eva-Maria Ponsar Mitte 2018 in den Ruhestand - die Kosten für die Betriebsleitung (80.000 Euro) machen den größten Block aus, der eingespart werden könnte. "Wir haben frühzeitig darüber nachgedacht, was passiert, wenn ich in Rente gehe", sagte Ponsar. Sie schlägt im Einvernehmen mit dem Bürgermeister vor, zum 31. Dezember 2017 den Eigenbetrieb der Katt aufzulösen. Dann würde der Kinder- und Jugendbereich ins Amt für Jugend, Bildung und Sport eingegliedert, der Veranstaltungsbereich dem Dezernat des Bürgermeisters zugeordnet. Eingespart würden insgesamt rund 90.000 Euro, der Mehraufwand in der Verwaltung wird auf 45.000 Euro geschätzt, so dass durch die Wiedereingliederung der Katt Fabrik in den Haushalt rund 45.000 Euro eingespart werden könnten.

Einig waren sich die Politiker, dass das Team der Katt hervorragende Arbeit leistet. "Wir hoffen, dass es auch in Zukunft so gut funktioniert wie bisher", sagte Müller. Die SPD sprach sich für die Auflösung des Eigenbetriebs aus. "Die neue Organisationsstruktur würde im Veranstaltungsbereich der Katt für eine deutliche Entlastung sorgen", meinte Christel Reetz.

Eine Entscheidung soll nun im nächsten Haupt- und Finanzausschuss und abschließend im Stadtrat fallen.

(ser)