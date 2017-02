Wermelskirchen: Ohne Klärung der Standortfrage für Hallenbad-Neubau geht's nicht voran

Auch nach dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates im Dezember 2016, ein neues Hallenbad zu bauen, treten derzeit die Politiker wie auch die Stadtverwaltung auf der Stelle. Von Udo Teifel

Denn: Ohne Entscheidung über den Standort kann keine Entwurfsplanung gemacht werden. Und ohne Entwurfsplanung gibt es keine Bau- und Betriebskostenermittlung. Und ohne verlässliche Zahlen wird die Stadt Wermelskirchen bei der Kommunalaufsicht des Kreises auf Granit beißen - sprich: kein grünes Licht bekommen für einen Neubau als Kommune im Haushaltssicherungskonzept. Das wurde gestern Abend bei der Diskussion im Sportausschuss deutlich.

Der Rat hatte die Variante 2 beschlossen. Die ist variabel - weil als Modulbauweise angelegt. Sportdezernent Jürgen Graef machte deutlich, dass es dringend zum Standort, spätestens bis zum Sommer, einen Beschluss geben müsse. Bis dahin müsse klar sein, ob auf städtischem oder privatem Grund gebaut werde. Planungskosten in Höhe von 850.000 Euro seien in den Doppelhaushalt eingestellt, "aber die Planer müssen wissen, was zum Beispiel an Erschließungskosten auf sie zukommt". Wichtig für die künftigen Gespräch sei die Wirtschaftlichkeit des neuen Bades - das Quellenbad ist heute der größte Energieverschwender aller städtischen Gebäude, sagte Graef. Der Kommunalaufsicht müsse ein Gesamtpaket zur Genehmigung vorgelegt werden - mit Betriebs- und Personalkosten. Nur so werde man zum Ziel kommen.

Enttäuscht zeigte sich Dirk Hohlmann (SPD), der daran erinnerte, dass in der November-Fachausschusssitzung erklärt wurde, alle Zahlen in dieser Sitzung auf den Tisch zu bekommen. Das relativierte Ausschussvorsitzender Karl-Heinz Wilke (CDU): Das sei im Stadtrat korrigiert worden auf die zweite Sitzung in 2017. In der nächsten Arbeitskreissitzung im März sollen die aber schon vorliegen.

Wenig Hoffnungen auf Landesfördermittel machte Andreas Voß, Leiter des Sport- und Jugendamtes. Wermelskirchen sei kein Förderstandort, das Land mache nur pauschale Aussagen. "Ich gehe davon aus, dass nicht viel übrig bleibt."

