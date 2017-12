später lesen Wermelskirchen Pfarrer bereiten sich auf volle Kirchen vor FOTO: BM-Foto (Archiv) Jürgen Moll FOTO: BM-Foto (Archiv) Jürgen Moll 2017-12-21T18:22+0100 2017-12-22T00:00+0100

Mit Seilen, Axt und Säge machten sich am Mittwoch Küster Friedrich Schreiber und Helfer auf den Weg in den Garten von Familie Seng. Im Pfarrgarten fällten sie eine große Tanne, brachten sie in die Stadtkirche und stellten sie auf. Geschmückt mit Lichtern und Sternen, erfreuen sich Hunderte Besucher, die am Heiligen Abend und an den etwas ruhigeren Weihnachtstagen in die Kirche kommen, an dem Baum. Von Theresa Demski