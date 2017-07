Wermelskirchen: Pfarrfest rund um den Kirchturm

Die kath. Pfarrgemeinde in Wermelskirchen veranstaltet ihr Pfarrfest am kommenden Sonntag. Beginnend mit der Messe um 11 Uhr, findet danach gegen 12 Uhr bis 17 Uhr ein buntes Treiben rund um den Kirchturm von St. Michael statt.

"Der Reinerlös des Festes spenden wir in diesem Jahr der Welthungerhilfe für das Projekt ,Sauberes Wasser und Saatgut für den Südsudan', erläutert Organisator Christoph Leyhausen den Umgang mit den Einnahmen. "Der Pfarrgemeinderat hat sich für dieses Projekt entschieden, weil es Hilfe zur Selbsthilfe leistet." Neu in diesem Jahr ist die Bühne der Bergischen Morgenpost auf dem Kirchplatz. Dort wird zunächst der Tenter Posaunenchor ein Platzkonzert geben. Um 14.30 Uhr führt die OGS der kath. Grundschule St. Michael ihr modernes Kinder-Musical "Arche Noah" auf. Schon bei der Premiere in der Katt fand die Aufführung große Beachtung. Beim Pfarrfest haben die Besucher die Möglichkeit, das Spektakel bei hoffentlich gutem Wetter zu erleben. Weiter geplant ist eine Darbietung mit spanischem Tanz.

Die Ausstellung "Heimaten, ein intergenerationelles Ausstellungsprojekt", in dem sich acht Frauen aus dem Bergischen und aus Syrien mit dem Thema "Heimat" malerisch auseinandergesetzt haben, kann zum Pfarrfest letztmalig im Pfarrzentrum betrachtet werden.

Beim Kindertrödel können Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren ihr Spielzeug verkaufen, um so vielleicht ihr Taschengeld aufzubessern. Weitere Angebote für Kinder wie Hüpfburg, Bogenschießen sowie Bastel- und Malaktionen laden die Jüngeren zum Verweilen ein.

Der Pfarrgemeinderat freut sich auf ein schönes und für alle offenes Fest für alle Bürger dieser Stadt. Fast alle Vereinigungen der Pfarrgemeinde bieten etwas hierzu an.

