Wermelskirchen: Pfiffige Zeugin notiert Kennzeichen - Diebin gefasst

Zwei Frauen haben am Dienstag gemeinsam Kinderkleidung in einem Geschäft gestohlen. Die beiden Frauen aus Burscheid hatten gegen 12.40 Uhr ein Bekleidungsgeschäft an der Telegrafenstraße betreten.

Nach einer Weile zahlte eine der beiden Frauen an der Kasse ein Kleidungsstück, während die andere mit einer vollen Einkaufstüte den Laden verließ. Beide stiegen anschließend in einen Wagen, in dem ein Mann hinter dem Lenkrad bereit saß, berichtete jetzt die Polizei. Gemeinsam fuhren sie davon. Eine Zeugin hatte im Geschäft gesehen, dass die Frauen Kinderkleidung in die Plastiktüte gestopft hatten. Pfiffigerweise hatte sie sich sogar das Kennzeichen des Fluchtautos gemerkt.

An der Halteranschrift in Burscheid trafen die Polizeibeamten den Fahrer und eine der beiden Frauen an. Die Wohnung wurde durchsucht und tatsächlich die gestohlene Kleidung gefunden. Einen Kaufbeleg konnten die Personen natürlich nicht vorlegen, heißt es im Pressebericht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten auch mehrere tausend Euro in Alufolie gewickelt. Die Kleidung wurde sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Diebstahls gefertigt. Die Ermittlungen gegen die zweite Frau dauern noch an.

(tei.-)