Wermelskirchen: Pilgern auf dem bergischen Jacobsweg

Gelbe Muschel auf blauen Untergrund

Was In den 90er Jahren wurde der Wanderweg durch das Eifgental in Wermelskirchen als Jakobsweg ausgeschildert. Symbolisiert wird das durch ein kleines Schild mit einer gelben Muschel auf blauen Untergrund. Laut den Wermelskirchener Pilgern, die sich monatlich zu einem Pilgerstammtisch treffen, würde der Bergische Jakobsweg in Wermelskirchen sehr gut genutzt. Nur Pilgerunterkünfte würden noch fehlen.

Wann Am Samstag, 14. Januar findet im Film-Eck, um 18 Uhr, die lange Nacht des Jakobsweges statt - mit einem kleinen Vortrag und einem Film über den "Camino de Santiago". Der Eintritt (inklusive Verpflegung) kostet zwölf Euro. Anmeldungen: Buchhandlung van Wahden.